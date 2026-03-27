Cristiano Ronaldo reporta con el Al-Nassr a dos días del México vs Portugal

La polémica se ha prendido alrededor de Cristiano Ronaldo, quien publicó una foto en sus redes sociales, donde se le puede ver muy feliz y contento, misma que acompañó con un mensaje que hace referencia a su regreso a los entrenamientos con el Al-Nassr.

Todo esto ha pasado a días del duelo que se va a disputar en el Estadio Ciudad de México, entre la Selección Mexicana y la de Portugal, donde el gran ausente es Cristiano Ronaldo, quien no fue convocado por presentar una lesión.

¡Gol de Cristiano Ronaldo! | Al-Akhdoud 0-2 Al-Nassr | Liga Saudí

Cristiano Ronaldo hace enojar a la afición mexicana

Desde que se confirmó la ausencia de Cristiano Ronaldo en el duelo amistoso entre México y Portugal, los aficionados mexicanos ya no estaban tan contentos con el portugués, pero después de su mensaje en redes sociales, el enojo se incrementó.

Sin embargo, aunque muchos se han molestado porque ya está entrenando con su equipo en la Saudi Pro League de Arabia Saudita, otros han mencionado que apenas va saliendo de su lesión, por lo que tiene que tomar ritmo nuevamente, y con la Copa Mundial de la FIFA 2026, la estrella de Portugal no se quiere poner en riesgo.

Todo parece indicar que, Cristiano Ronaldo va a regresar a la cancha hasta el mes de abril, cuando su equipo se enfrente al Al-Najam SC, duelo que se encuentra programado para el próximo viernes 3 de abril.

¿Cuándo es el México vs Portugal?

El duelo amistoso y de preparación para el próximo mundial, entre la México y Portugal, se va a disputar el sábado 28 de marzo de 2026, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

