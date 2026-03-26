Paulinho tiene este mismo récord que Cristiano Ronaldo y muchos no lo pueden creer

Portugal se enfrentará a México en la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca), pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo. Debido a esta y otras bajas, la selección europea llamó a Paulinho para disputar este duelo y contra Estados Unidos. Lo anterior, ya que el jugador de Toluca tiene el mismo récord que el “Comandante” y muchos no lo pueden creer.

El futbolista de los Diablos Rojos y el exReal Madrid, quien asistió a la concentración de Portugal a días de enfrentar a México, suma 22 goles en la Temporada 2025-2026; es decir, desde mediados de año pasado hasta la actualidad. No obstante, estas estadísticas solo son a nivel de clubes y, pese a tener los mismos números, CR7 se impone.

El futbolista de los Diablos Rojos y el exReal Madrid suman 22 goles en la Temporada 2025-2026.|Toluca FC y Cristiano Ronaldo

La diferencia entre Paulinho y Cristiano Ronaldo

Paulinho suma 22 goles desde el Apertura 2025 y Clausura 2026 en 33 partidos disputados. Ello le ha valido para consagrarse tricampeón de goleo en la Liga BBVA MX en sus primeros torneos en el futbol mexicano. Mientras que en la actual temporada está en la pelea de sumar su cuarto título consecutivo.

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Entre tanto, Cristiano supera al jugador de Toluca pese a tener la misma cantidad de goles, pero lo que los diferencia es que el exJuventus anotó en una menor cantidad de partidos, 26 para ser exactos. Además, el capitán de Portugal no juega desde febrero debido a una lesión que lo mantiene fuera de las canchas.

Es por ello que el entrenador de la Selección de Portugal decidió convocar al tricampeón de goleo para la Fecha FIFA de marzo ante las lesiones de los delanteros, entre ellos la de Cristiano Ronaldo, pese a que Paulinho no forma parte del proceso mundialista.

Se espera que el “Comandante” regrese a las canchas después de la Fecha FIFA de marzo y así seguir su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y lograr su objetivo: superar la barrera de los 1 mil goles.