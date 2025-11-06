Cristiano Ronaldo ya tiene FECHA para su boda con Georgina Rodríguez y dio todos los detalles

La entrevista de Cristiano Ronaldo con el periodista Piers Morgan dejó mucha tela que cortar, como sus recientes declaraciones sobre quién es mejor entre él y Lionel Messi . Sin embargo, el ‘Bicho’ también tocó temas fuera del ámbito futbolístico y se refirió a la boda que tendrá con Georgina Rodríguez luego de haberle pedido casamiento: ya hay fecha.

Cristiano Ronaldo se casará con Georgina Rodríguez en 2026

A lo largo de la entrevista, ‘CR7’ fue consultado sobre los detalles de su futura boda con Georgina. Allí, el delantero portugués de 40 años afirmó que celebrará su casamiento en el mes de septiembre de 2026, luego de que finalice el Mundial de 2026. "Nos casaremos después del Mundial y espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón", esbozó Cristiano, quien también desprestigió a la Copa del Mundo .

@Cristiano / X Cristiano Ronaldo durante la entrevista con Piers Morgan

Así fue como Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a su pareja

Desde un principio, Cristiano no sabía cómo pedirle casamiento a Georgina, revelando que fue un momento divertido: “Las cosas buenas suceden de una forma natural: el fútbol, la vida, las oportunidades, el matrimonio, etc.”. Todo comenzó por un pedido de la mujer, quien le comentó a Ronaldo que uno de sus sueños era tener un anillo “con una piedra preciosa”.

El momento exacto sucedió a la 1 de la madrugada, mientras sus hijas Alana y Eva, estaban durmiendo. Él aprovechó para darle la joya a Georgina, pero las dos pequeñas entraron a la habitación y dijeron: “Papá, ¿le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo?”. Allí Cristiano reveló que sintió que era el momento adecuado para pedirle matrimonio a Rodríguez.

Los hijos que Cristiano Ronaldo tiene con Georgina Rodríguez

Desde que se conocieron en el año 2016, Cristiano y Georgina tuvieron dos hijas: Alana Martina (nacida en 2017) y Bella Esmeralda (nacida en 2022). Si bien es cierto que el portugués tiene cinco hijos, solamente dos de ellos son biológicamente de ambos. Pese a ello, todos han crecido juntos como hermanos, compartiendo viajes, celebraciones y un ambiente familiar lleno de unión.