Cristiano Ronaldo salta al octágono y revoluciona las MMA

Las MMA, el deporte de combate con mayor crecimiento global, acaban de recibir un impulso histórico: Cristiano Ronaldo, uno de los atletas más influyentes del planeta, se convirtió en nuevo accionista de WOW FC, la promotora española liderada por el campeón de UFC, Ilia Topuria. Una alianza que promete transformar el alcance del deporte y atraer a millones de fanáticos más allá del octágono.

La noticia estalló como un golpe de nocaut. El propio Cristiano Ronaldo explicó que decidió ingresar al mundo de las artes marciales mixtas porque representan valores que él siempre ha defendido: disciplina, resiliencia, respeto y excelencia. El portugués afirmó que quiere ayudar a “elevar el deporte e inspirar a la próxima generación”, una declaración que deja claro que su rol será más que simbólico.

WOW FC: el nuevo escenario donde Cristiano quiere ganar

La promotora vive un momento sin precedentes. En solo un año, WOW FC ha multiplicado su audiencia, aumentado en más de 400% la asistencia a sus eventos y alcanzado distribución en más de 170 países. Con la llegada de Cristiano Ronaldo, su crecimiento apunta a convertirse en un fenómeno global.

Para Topuria, tener a CR7 como socio es un golpe maestro. La figura del portugués no solo abre puertas en Europa y Latinoamérica, sino también en mercados clave como Oriente Medio y Estados Unidos, donde las MMA ya compiten cara a cara con el boxeo, la NFL y la NBA en popularidad digital.

El CEO de WOW, Arturo Guillén, lo resumió así: “Cristiano no es solo una estrella mundial; es un símbolo de excelencia. Su llegada valida lo que hemos construido y eleva nuestro futuro”.

Una alianza que puede cambiar el futuro de las MMA

Aunque Cristiano Ronaldo ya había sido visto en eventos de MMA y ha apoyado públicamente a Topuria, su decisión de convertirse en accionista marca un antes y un después. WOW FC quiere convertir las artes marciales mixtas en un movimiento cultural global, y la presencia de CR7 refuerza esa misión: moda, entretenimiento, deporte y educación pueden converger alrededor del proyecto.

Para Ilia Topuria, la llegada del portugués es un “momento poderoso para el deporte”. Ambos atletas han construido carreras basadas en sacrificio, mentalidad ganadora y constancia, elementos que encajan con la identidad de las MMA modernas.

Con esta alianza, Cristiano Ronaldo abre un nuevo capítulo en su legado como referente deportivo y empresario global. Y para WOW FC, es la oportunidad de consolidarse como la promotora que llevará las MMA a niveles nunca vistos.