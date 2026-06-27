Cristiano Ronaldo vs Messi: a quién busca más la gente de México en Google

El debate eterno sobre quién es la figura más buscada en el mundo digital tiene un claro protagonista cuando analizamos las tendencias de búsqueda en México. A través de un análisis de Google Trends, es posible desglosar cómo los aficionados mexicanos buscan a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Messi es más buscado que Cristiano Ronaldo en Google

Al observar el interés a lo largo del tiempo, queda claro que Lionel Messi domina las búsquedas en territorio mexicano.

Búsquedas directas: En la última semana, el término "Messi" por sí solo es, consistentemente, el más solicitado, superando incluso las búsquedas que incluyen su nombre completo "Lionel Messi".

En la última semana, el término "Messi" por sí solo es, consistentemente, el más solicitado, superando incluso las búsquedas que incluyen su nombre completo "Lionel Messi". Tendencia histórica: En la comparativa anual, el interés por "Messi" ha mostrado un crecimiento exponencial durante los últimos meses, manteniendo una curva muy superior en comparación con "Cristiano Ronaldo" o el término "CR7".

En la comparativa anual, el interés por "Messi" ha mostrado un crecimiento exponencial durante los últimos meses, manteniendo una curva muy superior en comparación con "Cristiano Ronaldo" o el término "CR7". Picos de atención: Durante los últimos 30 días, ambos jugadores han registrado picos de búsqueda que coinciden con eventos deportivos, pero las gráficas reflejan que Messi mantiene una base de consultas mucho más sólida y recurrente entre la audiencia mexicana.

Cristiano Ronaldo es buscado en Google, pero menos que Messi

Aunque el interés por Cristiano Ronaldo es constante, las cifras revelan que el volumen de búsquedas en México es significativamente menor al que genera el capitán argentino. Incluso al comparar términos abreviados como "CR7", se observa que su presencia en el buscador sigue estando por detrás de la magnitud que alcanza la palabra clave "Messi".

En definitiva, el análisis visual confirma que, para el aficionado mexicano, Lionel Messi es la referencia absoluta en Google. Ya sea por sus actuaciones en la Copa del Mundo o por su impacto mediático constante, el argentino logra captar una mayor atención, demostrando que su nombre es, en la actualidad y en el pasado reciente, el término más poderoso en la conversación digital futbolística de México.