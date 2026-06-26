Dembélé la rompe con hat-trick y Francia es primero de Grupo I: Resumen, goles y mejores momentos

Francia ratificó su etiqueta de máxima favorita al asegurar el liderato indiscutible del Grupo I tras aplastar 4-1 a Noruega. El conjunto de Didier Deschamps firmó una fase de grupos perfecta con 9 unidades, en un encuentro marcado por la sensible ausencia de Erling Haaland en el ataque nórdico y la tarde mágica de Ousmane Dembélé, quien se vistió de héroe con un espectacular hat-trick.

El festín galo comenzó temprano en el Boston Stadium. Al minuto 7, Kylian Mbappé frotó la lámpara y asistió a Dembélé, quien definió cruzado por la izquierda para abrir el marcador. La sociedad Mbappé-Dembélé volvió a rendir frutos al 20', cuando "Donatello" sirvió al borde del área para que el extremo del PSG firmara su doblete con un balazo inapelable.

Noruega intentó reaccionar de inmediato; apenas un minuto después (21'), Andreas Schjelderup habilitó a Thelo Aasgaard, quien recortó distancias con un sutil disparo a la base del poste izquierdo. Sin embargo, la zaga escandinava extrañó la presencia intimidante de Haaland para sostener el balón, y Francia no perdonó.

Al 32', Aurélien Tchouaméni filtró un balón preciso para que Dembélé, con un aplomo descomunal dentro del área, sellara su triplete histórico. Ya en el tiempo de compensación (94'), Bradley Barcola envió un centro milimétrico que el ingresado Désiré Doué mandó al fondo con un testarazo certero para el 4-1 definitivo. Francia avanza con paso perfecto y mete miedo de cara a los dieciseisavos de final.

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Previo del partido

Noruega y Francia se enfrentan hoy en el Boston Stadium, uno de los duelos más atractivos y esperados de la fase de grupos del Mundial 2026™. Ambas escuadras llevan un paso perfecto de 6 unidades y se miden frente a frente en la tercera jornada con un solo objetivo en mente: adueñarse en solitario del liderato del Grupo I.

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El conjunto galo, liderado por la explosividad y jerarquía de Kylian Mbappé, llega a esta cita exhibiendo el futbol dinámico que lo caracteriza como uno de los serios aspirantes al título. Frente a ellos estará la sorprendente y letal selección escandinava, comandada por un intratable Erling Haaland, quien ha demostrado que esta generación noruega está lista para competir de tú a tú contra las potencias del planeta.

Más allá del orgullo y el liderato, terminar en el primer puesto de la zona representa una ventaja estratégica crucial para los emparejamientos de los dieciseisavos de final, permitiendo en el papel un camino menos turbulento hacia las rondas definitivas.

El silbatazo inicial sonará en punto de las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México). Con las dos ofensivas más temibles del torneo listas para el despliegue, la mesa está servida para un auténtico espectáculo táctico y de goles en suelo estadounidense.

Pronóstico del Noruega vs Francia hoy viernes 26 de junio 2026

El conjunto de Les Bleus llega exhibiendo un futbol sumamente equilibrado y con un fondo de armario envidiable. Registran 6 goles a favor y solo 1 en contra, consolidándose como una de las defensas más sólidas del torneo.

Noruega han convertido sus partidos en auténticos festivales ofensivos anotando 7 goles en 180 minutos, pero arrastran una marcada fragilidad en la zona baja tras encajar 3 tantos.

Marcador exacto probable: Francia 2 - 1 Noruega. Un marcador cerrado pero inclinado a la jerarquía colectiva de los galos en un juego dinámico.

Horario y dónde seguir en vivo el Noruega vs Francia

Horario: 13:00 horas (Tiempo del centro de México)

Seguir en vivo el partido a través de aztecadeportes.com

