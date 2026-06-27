Lo festejó Lionel Messi: la buena noticia para el argentino en el Noruega vs. Francia

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo se define en la cancha, sino también en una emocionante carrera por la Bota de Oro. Este viernes, Lionel Messi recibió una excelente noticia desde el Grupo I: el triunfo de Francia por 4-1 sobre Noruega dejó el tablero de artilleros exactamente como estaba, manteniendo al capitán argentino en lo más alto de la tabla de posiciones.

A pesar de la abultada victoria gala y del estelar desempeño de Ousmane Dembélé, quien se despachó con un triplete, ni Kylian Mbappé —la gran figura francesa— ni Erling Haaland —el goleador noruego— pudieron inflar sus cifras personales. Este resultado le permite al astro rosarino conservar su ventaja en la cima de la tabla antes de afrontar el cierre de la fase de grupos.

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Tabla de goleadores del Mundial 2026

La tabla de goleadores al rojo vivo

La lucha por ser el máximo artillero de esta competencia está más reñida que nunca:

Lionel Messi , Argentina - 5 goles

, Argentina - Erling Haaland, Noruega - 4 goles

Kylian Mbappé, Francia - 4 goles

Ousmane Dembélé, Francia - 4 goles

Vinícius Júnior, Brasil - 4 goles Lionel Messi tomó la cima de la tabla de goleadores históricos de los Mundiales con un doblete, pero Mbappé le sigue los pasos de cerca al astro argentino|Crédito: @Argentina

Scaloni confirmó: Messi arranca desde el banco ante Jordania

En medio de este escenario, el seleccionador argentino Lionel Scaloni brindó certezas sobre el próximo compromiso frente a Jordania. Con la tranquilidad de tener la clasificación a 16avos de final asegurada, el estratega confirmó que el capitán tendrá un descanso inicial.

"Leo va a ir al banco. Me la guardo (la formación titular), pero Leo va a arrancar después", declaró Scaloni ante la consulta de la prensa, despejando cualquier duda sobre la dosificación de esfuerzos del 10.

Aunque Messi comenzará como relevo, la puerta no está cerrada para que pueda sumar minutos en la segunda etapa y buscar estirar su ventaja en la cima, consolidando su estatus como el máximo artillero del certamen. Francia cumplió con su tarea al quedarse con la cima del Grupo I, pero el trono de los goleadores, al menos por ahora, sigue teniendo nombre y apellido: Lionel Messi.