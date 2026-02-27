Cristiano Ronaldo ya no tendrá su “The Last Dance” en Real Madrid porque esta regla se lo impide

Cristiano Ronaldo es nuevo dueño del Almería, luego de que comprara el 25% de las acciones del club a través de CR7 Sports Investments. Con esta adquisición, el portugués ingresa al mundo de los negocios del futbol, aunque ello le impide tener un “The Last Dance” con el Real Madrid debido a una regla impuesta en La Liga de España.

De acuerdo con la Ley del Deporte CSD y la normativa de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), queda prohibido que un futbolista en activo tenga relaciones comerciales con La Liga y juegue en ese país. Debido a ello, los aficionados de hueso colorado deberán resignarse a ver una vez más a Cristiano con la playera del Madrid, que avanzó a Octavos de Final de la Champions League al eliminar a Benfica.

El portugués no puede jugar en La Liga luego de adquirir acciones del Almería.|Cristiano Ronaldo

Asimismo, el Comandante tampoco podría jugar con el Almería, ya que esta regla prohíbe que pertenezca a cualquier equipo español, debido al conflicto de intereses y que ya ocurrió anteriormente; por ello se instauró esta norma que en un principio se llamó la Ley Anti Piqué.

El antecedente que existe y que dio pie a esta ley fue cuando Gerard Piqué era jugador del Barcelona y mediante una de sus empresas gestionó los contratos de la Supercopa de España, lo que da pie a malos entendidos.

¿Qué tan probable era ver a Cristiano Ronaldo en una segunda etapa con el Real Madrid?

Los aficionados de Cristiano y el Real Madrid sueñan con verlo una vez portando la playera de los merengues, aunque antes de que comprara acciones del Almería lucía poco probable que tuviera una segunda etapa por varios factores.

De acuerdo con la IA, es completamente nulo que Ronaldo tenga un The Last Dance, pues está más cerca del retiro al tener 41 años. Además, el proyecto deportivo del Madrid es integrar una plantilla con jóvenes que están próximas a convertirse en estrellas.