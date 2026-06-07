Croacia 1-0 Eslovenia: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 7 de junio; online

A cuatro días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Croacia afronta su última prueba con más interrogantes de las esperadas. A pesar de marchar en el puesto 11 del ranking FIFA y presumir las semifinales en las últimas dos ediciones, el conjunto balcánico ha quedado fuera del grupo de máximos favoritos. Las alarmas se encendieron tras hilar dos dolorosas derrotas por diferencia de dos goles ante Brasil (3-1) y Bélgica (2-0), rompiendo una imponente racha de nueve partidos invicta.

Con el debut mundialista ante Inglaterra a la vuelta de la esquina, el Gradski Stadion de Varazdin, muy cerca de la frontera eslovena, dictará sentencia. Los dirigidos por Zlatko Dalić apuestan a su fortaleza como locales, donde registraban cinco triunfos consecutivos antes del tropiezo del pasado martes frente a los belgas.

Por su parte, Eslovenia llega en un proceso de reestructuración tras quedar lejos de la clasificación mundialista al sumar apenas cuatro puntos. Con una sola victoria en sus últimos nueve compromisos (5E, 3D), la escuadra de Boštjan Cesar viene de un amargo empate 1-1 ante Chipre, que jugó con diez hombres. Sin embargo, este choque de alto calibre es visto como el ensayo ideal para la UEFA Nations League, donde se medirán a potencias como Escocia y Suiza. Además, los eslovenos se aferran a su competitividad como visitantes, condición en la que solo han perdido dos de sus últimos nueve duelos. ¡

Pronóstico del Croacia vs Eslovenia hoy domingo 7 de junio 2026

Croacia es ampliamente favorita por calidad de plantilla y por la necesidad imperiosa de llegar con confianza a la fiesta mundialista. Sin embargo, al ser el último partido antes del torneo, los jugadores cuidarán las piernas en el segundo tiempo para evitar lesiones trágicas de último minuto. Se espera un partido dominado por los croatas, pero con un marcador controlado y estratégico.

Marcador más probable: Croacia 2-0 Eslovenia.

Horario y dónde seguir en vivo el Croacia vs Eslovenia

Horario: 12:45 horas (Tiempo del centro de México)

Lo podrás seguir a través de aztecadeportes.com

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