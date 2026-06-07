Los partidos amistosos internacionales que se jugarán HOY domingo 7 de junio, a 4 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Hoy, domingo 7 de junio, la actividad no se detiene y seis selecciones mundialistas saltan a la cancha para afinar los últimos detalles tácticos, definir sus alineaciones titulares y, sobre todo, evitar cualquier lesión de gravedad en lo que representa el "ensayo general" definitivo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Croacia vs Eslovenia

La acción arranca temprano en territorio europeo a las 12:45 horas. El Gradski stadion Varazdin será el escenario donde Croacia se medirá ante Eslovenia. Los croatas, conocidos por su resiliencia y su mediocampo de élite, buscan consolidar su funcionamiento colectivo frente a un conjunto esloveno que siempre se planta como un rival sumamente ordenado e incómodo.

Marruecos vs Noruega

Apenas quince minutos más tarde, a las 13:00 horas, el foco se trasladará al Sports Illustrated Stadium. Marruecos, la gran sensación africana, chocará contra la verticalidad de Noruega. Este encuentro promete ser un choque de estilos fascinante: la solidez defensiva y transiciones rápidas de los Leones del Atlas frente al poderío físico y la contundencia en el área del ataque noruego con su astro Erling Haaland. Un examen de altísima exigencia para ambas selecciones.

Ecuador vs Guatemala

La jornada continuará su marcha en el continente americano a las 14:00 horas en el ScottsMiracle-Gro Field. Allí, Ecuador se enfrentará a Guatemala. El combinado sudamericano llega con la obligación de pulir la puntería de sus delanteros y aceitar los circuitos en el mediocampo, aprovechando el ímpetu de una escuadra guatemalteca que buscará plantarse con dignidad y arruinarle la fiesta a los sudamericanos.

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Colombia vs Jordania

Para cerrar con broche de oro este domingo de alta intensidad, Colombia se verá las caras con Jordania a las 17:00 horas en el moderno Snapdragon Stadium. Los cafeteros quieren despedirse de su exigente preparación con una victoria contundente que llene de confianza al grupo, mientras que el conjunto jordano intentará complicar las cosas basándose en su velocidad al contragolpe.

