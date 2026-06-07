Ni Messi ni Cristiano: Julián Quiñones es el segundo máximo goleador previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A solo cuatro días de que comience oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre los 1,248 jugadores inscritos para disputar la máxima fiesta del balompié, el delantero mexicano Julián Quiñones se ha posicionado de forma espectacular como el segundo máximo goleador a nivel de clubes en todo el mundo desde julio de 2025 que estarán en la fiesta mundialista.

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Julián Quiñones por arriba de Messi, Cristiano y Mbappé

El artillero azteca ha firmado un año de ensueño, sumando la impresionante cantidad de 33 goles con su camiseta. El rendimiento de Quiñones ha sido tan demoledor que en la carrera global de esta temporada solo se encuentra por debajo del implacable delantero de la selección inglesa, Harry Kane, quien lidera el conteo internacional con 36 anotaciones.

Lo verdaderamente histórico de la hazaña del atacante mexicano no es solo la cifra en sí, sino los titanes del futbol a los que ha logrado superar en este periodo de tiempo. En el tercer peldaño de este prestigioso listado aparece nada menos que el astro argentino Lionel Messi, empatado con el artillero inglés Ivan Toney, ambos con 31 goles en sus respectivas cuentas personales.

El "Top 10" mundial de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está plagado de estrellas que infunden miedo en cualquier defensa. El legendario Cristiano Ronaldo sigue demostrando su vigencia total frente al marco al ubicarse en la parte alta de la tabla con 28 tantos, mientras que el astro francés Kylian Mbappé dice presente en la selecta lista con una cosecha de 25 goles marcados.

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Por si fuera poco para el orgullo de la afición mexicana, el éxito no se detiene en Quiñones. La gran sorpresa de la convocatoria azteca, Armando "La Hormiga" González, ha logrado colarse de forma heroica como el décimo mejor goleador del planeta previo al torneo. Con apenas unos meses de altísima competencia, el juvenil suma la envidiable cantidad de 24 dianas, codeándose con la élite absoluta del deporte.

