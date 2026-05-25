Este es el CRUDO FUTURO que le espera a El Grande Americano si pierde la máscara

Comienza la cuenta regresiva para una de las funciones más importantes que la lucha libre mexicana tendrá a lo largo de este año. AAA Noche de los Grandes está a la vuelta de la esquina, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles respecto a la lucha de El Grande Americano.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Como sabes, El Grande Americano apostará su máscara ante El Original Grande Americano, en una de las contiendas más esperadas de los últimos años. Ante ello, ¿te has preguntado qué ocurrirá con el luchador nacido en Alemania si es que pierde su máscara ante su rival?

Esto pasará con El Grande Americano si pierde su máscara

Lo primero a tener en cuenta es que El Grande Americano es un personaje interpretado por Ludwig Káiser, luchador de 35 años de edad que nació en Alemania y que, hasta antes de portar este nombre, formaba parte de la zona midcard del Monday Night RAW de la WWE.

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Pese a ello, es una realidad que su personaje estaba perdido entre las historias principales de la empresa, por lo que, lejos de sobresalir en alguna, era utilizado para enfrentar a los protagonistas y caer ante ellos, lo cual sugiere un trabajo con poca oportunidad de escalar en la WWE.

Bajo este contexto, si Kaiser pierde la máscara como El Grande Americano seguramente volverá a este mismo rol en la WWE, por lo que luce complicado que siquiera pueda competir por un campeonato de la empresa e, incluso, en el peor de los casos no se descarta su salida de la misma.

¿Qué probabilidad hay de que El Grande Americano pierda su máscara?

Si bien la probabilidad es latente, vale decir que esta es mínima considerando el enorme cariño que El Grande Americano ha recibido en México, Además, vale decir que queda pendiente una lucha frente a Dominik Mysterio por el Megacampeonato de la AAA, la cual se llevaría a cabo en Triplemanía 34.