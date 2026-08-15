Cruz Azul buscará cerrar a este refuerzo de Europa si Erik Lira es vendido al Mónaco

Finalmente, Cruz Azul recibió la oferta por Erik Lira desde Europa que tanto estaba esperando. Luego de rechazar un ofrecimiento millonario por parte del Al Jazira de los Emiratos Árabes Unidos, la directiva cementera se encontró con la primera oferta europea en su mesa, proveniente del AS Mónaco de la Ligue 1 de Francia.

El interés del club francés no es nuevo, ya que se han fijado en el mediocampista de la Selección Mexicana desde hace unos meses. Sin embargo, el avance en las negociaciones estaba sujeto a la inminente salida de Folarin Balogun. Si bien es cierto que las diferencias económicas existen, desde Cruz Azul saben que Erik Lira tiene altas probabilidades de salir de La Noria, por lo que ya buscan reemplazo.

El fichaje europeo que llegaría a Cruz Azul si Erik Lira es vendido

De acuerdo a la información que comparte el periodista César Luis Merlo, la directiva del cuadro celeste tiene la intención de moverse rápidamente si Lira es vendido al Mónaco. Sin embargo, la intención no sería buscar a un nuevo mediocampista central, sino que la idea es reforzar la defensa con la llegada de un zaguero central.

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En este contexto, Cruz Azul buscaría reflotar las negociaciones con el Lokomotiv de Moscú para tratar de concretar el fichaje de César Montes. Si bien es cierto que son dos perfiles de jugadores totalmente distintos, tanto la cúpula directiva como el cuerpo técnico comandado por Joel Huiqui consideran que el zaguero central mexicano es una pieza clave para reforzar su estructura defensiva.

Cómo están las negociaciones entre Cruz Azul y Mónaco

Los reportes actuales señalan que la última oferta que envió el Mónaco por Erik Lira aún no alcanza el monto económico que pretende Cruz Azul. No obstante, se espera que con el paso de los días la diferencia se acorte y los clubes puedan llegar a un acuerdo para liberar su salida.

Además, existen varios factores que podrían facilitar la llegada de Lira a Europa. Y es que el director deportivo del Mónaco es el mexicano Carlos Aviña, quien propuso el fichaje del centrocampista y logró consenso interno en el club para buscar su contratación. También, el jugador tiene el deseo de jugar en el Viejo Continente, por lo que podría pujar para que La Máquina de luz verde para salir a Francia.

Cuánto dinero solicita Cruz Azul por Erik Lira

De acuerdo con diversos reportes, Cruz Azul pretende recibir entre seis y ocho millones de dólares para autorizar la salida de Erik Lira al futbol europeo. La primera propuesta del Mónaco estaría por debajo de esa cifra, aunque las negociaciones entre ambas instituciones continúan avanzando.

La cantidad es considerablemente menor a los 14 millones de dólares que ofreció Al Jazira. Sin embargo, la postura del jugador de 26 años es determinante, pues rechazó la posibilidad de jugar en Emiratos Árabes Unidos y tiene como prioridad continuar su carrera en Europa. Ahora, el Mónaco deberá mejorar su oferta para acercarse a las condiciones de La Máquina.