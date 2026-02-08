Así va la tabla general de la Liga BBVA MX, tras la jornada 5 del Clausura 2026
La Liga BBVA MX, celebró su jornadaa 5 compacta en un par de días; el equipo de Chivas sigue invicto y es el líder general demostrando que tienen un gran momento.
La Jornada 5 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, culminó este sábado y dejó al cuadro de Chivas como el mejor, el puntero del certamen y que ha sumado todos los puntos posibles. La fecha 5 se realizó de manera compacta, debido a que no se agendaron partidos este domingo por motivo del Super Bowl LX.
El viernes, cuatro partidos abrieron el telón de la fecha 5, y el resto de los partidos se realizaron este sábado, destacando la victoria del América sobre Rayados en la Ciudad de México, lo que enciende alertas en el proyecto de Domenec Torrent, al sumar ahora dos derrotas, un empate y un par de victorias.
Te podría interesar: Muy adelantados, los trabajos de Chivas para firmar a mexicano procedente de la MLS
En Jalisco, Atlas y Pumas dieron un entretenido partido y los rojinegros sacaron el empate en los instantes finales para repartir unidades y con el que los felinos de Efraín Juárez siguen invictos en este certamen.
Te podría interesar: América negocía cierre de fichaje de brasileño procedente de Fluminense
Todos los resultados de la Jornada 5 del Clausura 2026
Viernes 6 de febrero
Necaxa 4-1 San Luis
Tijuana 0-0 Puebla
Mazatlán 1-2 Chivas
Te podría interesar: Portero de la Selección Nacional, anuncia terrible lesión y queda fuera del Mundial
Sábado 7 de febrero
Gallos Blancos 2-0 León
Toluca 1-1 Cruz Azul
Pachuca 2-0 Juárez
América 1-0 Rayados
Así va la tabla general tras la jornada 5 de Liga MX
1. Guadalajara (Chivas) – 15 pts (+6)
2. Tigres UANL – 10 pts (+5)
3. Cruz Azul – 10 pts (+3)
4. Atlas – 10 pts (+1)
5. Pumas UNAM – 9 pts (+5)
6. Toluca – 9 pts (+3)
7. Club América – 8 pts (+1)
8. Pachuca – 8 pts (+1)
9. Monterrey – 7 pts (+4)
10. Tijuana (Xolos) – 7 pts (+1)
11. Necaxa – 6 pts (0)
12. Querétaro – 5 pts (0)
13. Puebla – 5 pts (-1)
14. Atlético de San Luis – 4 pts (-3)
15. FC Juárez – 4 pts (-3)
16. León – 4 pts (-3)
17. Santos Laguna – 1 pt (-12)
18. Mazatlán FC – 0 pts (-8)