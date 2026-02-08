Así va la tabla general de la Liga BBVA MX, tras la jornada 5 del Clausura 2026

La Jornada 5 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, culminó este sábado y dejó al cuadro de Chivas como el mejor, el puntero del certamen y que ha sumado todos los puntos posibles. La fecha 5 se realizó de manera compacta, debido a que no se agendaron partidos este domingo por motivo del Super Bowl LX.

El viernes, cuatro partidos abrieron el telón de la fecha 5, y el resto de los partidos se realizaron este sábado, destacando la victoria del América sobre Rayados en la Ciudad de México, lo que enciende alertas en el proyecto de Domenec Torrent, al sumar ahora dos derrotas, un empate y un par de victorias.

En Jalisco, Atlas y Pumas dieron un entretenido partido y los rojinegros sacaron el empate en los instantes finales para repartir unidades y con el que los felinos de Efraín Juárez siguen invictos en este certamen.

Mateo Garcia celebrates his goal 1-1 with Aldo Rocha of Atlas during the 5th round match between Atlas and Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at Jalisco Stadium, on February 07, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico. |Juan Carlos Ocampo/Juan Carlos Ocampo

Todos los resultados de la Jornada 5 del Clausura 2026

Viernes 6 de febrero

Tigres 5-1 Santos

Necaxa 4-1 San Luis

Tijuana 0-0 Puebla

Mazatlán 1-2 Chivas

Sábado 7 de febrero

Gallos Blancos 2-0 León

Toluca 1-1 Cruz Azul

Atlas 2-2 Pumas

Pachuca 2-0 Juárez

América 1-0 Rayados

Así va la tabla general tras la jornada 5 de Liga MX

1. Guadalajara (Chivas) – 15 pts (+6)

2. Tigres UANL – 10 pts (+5)

3. Cruz Azul – 10 pts (+3)

4. Atlas – 10 pts (+1)

5. Pumas UNAM – 9 pts (+5)

6. Toluca – 9 pts (+3)

7. Club América – 8 pts (+1)

8. Pachuca – 8 pts (+1)

9. Monterrey – 7 pts (+4)

10. Tijuana (Xolos) – 7 pts (+1)

11. Necaxa – 6 pts (0)

12. Querétaro – 5 pts (0)

13. Puebla – 5 pts (-1)

14. Atlético de San Luis – 4 pts (-3)

15. FC Juárez – 4 pts (-3)

16. León – 4 pts (-3)

17. Santos Laguna – 1 pt (-12)

18. Mazatlán FC – 0 pts (-8)