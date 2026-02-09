¡ÚLTIMA HORA! Nuevo refuerzo para las Chivas proveniente de la MLS

A pocas horas de que se cierre los registro de jugadores en este mercado de fichajes del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el equipo de Chivas de Guadalajara añade una nueva pieza para el técnico Gabriel Milito y es Jonathan Pérez, jugador del Nashville SC de la MLS.

El atacante mexicano se integra al Rebaño Sagrado, firmando un contrato por cuatro años que lo vincula de manera definitiva con la institución rojiblanca, según información del periodista César Luis Merlo.

La directiva de Chivas apuesta por Jonathan Pérez como parte de su estrategia de reforzar la ofensiva con talento joven y proyección internacional. Con apenas 23 años, el futbolista ya había destacado en la liga estadounidense por su capacidad en el campo. Su fichaje responde a la necesidad de darle mayor poder al equipo de Guadalajara, que busca recuperar protagonismo en el futbol mexicano. Al momento, se encuentra en la cima de la tabla con cinco victorias en cinco partidos jugados y este fin de semana jugará el clásico nacional ante América en la cancha del estadio Akron.

El perfil de Jonathan Pérez

Formado en las fuerzas básicas de Los Ángeles FC antes de ser transferido a Nashville, Pérez se consolidó como uno de los talentos mexicanos más prometedores en la MLS. Su doble nacionalidad le permitió representar a la selección mexicana sub-23.

¿Cuáles son los refuerzo de Chivas para el Torneo Clausura 2026?

Para el Torneo Clausura 2026, Guadalajara ha sumado refuerzos importantes para fortalecer su plantilla bajo la dirección de Gabriel Milito:

