¿Se viene la décima? El inédito antecedente que acerca a Cruz Azul al título del Clausura 2026

Cruz Azul está a un paso de ser campeón de la Liga BBVA MX. Derrotó por 4-3 en el global a Chivas de Guadalajara en Semifinales del Clausura 2026 y está cada vez más cerca de obtener la ansiada “Décima”. Joel Huiqui le dio un cambio rotundo al equipo, el cual se veía perdido en los últimos partidos de Nicolás Larcamón como entrenador. Ahora, un antecedente no muy lejano colocan a los celestes como ganadores del futbol mexicano.

La Máquina regresó a la Final de la Liga BBVA MX luego de dos años de espera, siendo el Clausura 2024 la última vez que había disputado dicha instancia. En aquella ocasión les tocó caer contra el Club América y ahora esperan por conocer a su rival que saldrá de la llave entre Pachuca y Pumas UNAM. Con esta clasificación, Cruz Azul alcanzó la final número 19 de su historia y un hecho no muy lejano lo alienta a ser campeón.

Crédito: Mexsport

Cruz Azul sueña con ser campeón gracias a Tepatitlán

De acuerdo a la información que comparte el usuario Goles y Cifras, la última vez que Tepatitlán FC se coronó campeón de la Liga Expansión, el ganador de la Liga BBVA MX fue Cruz Azul. El conjunto de Jalisco viene de ganar la Segunda División de México al derrotar a Tampico Madero en la Final con un marcador global de 1-0. Un evento que le permite a La Máquina soñar con la obtención de su título número 10 en la Primera División.

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Cabe resaltar que los Alteños consiguieron su segunda estrella en su historia. La primera había sido, precisamente, en el Clausura 2021 cuando lograron vencer a Atlético Morelia en la final por un resultado de 3-2. Posteriormente, Cruz Azul también lograría levantar el título de la Liga BBVA MX al derrotar a Santos Laguna por 2-1 en el global, final correspondiente al Guard1anes 2021 (Clausura).

La última vez que Tepatitlán fue campeón en Liga de Expansión, el monarca en Liga MX fue Cruz Azul. pic.twitter.com/8Wk0n7icel — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) May 17, 2026

Joel Huiqui asegura que Cruz Azul es un justo finalista

Tras eliminar a Chivas de la Liga BBVA MX, el entrenador del conjunto cementero pasó por conferencia de prensa y no titubeó al afirmar que su equipo es merecedor de disputar la Final del Clausura 2026: “El día de hoy merecidamente estamos en una final. Hablaba con los jugadores y creo que no hay otro equipo que merezca esta oportunidad de poder disputar el título”.

“Nuestra gestión ha sido muy simple, dar un poco de orden, idea, estructura al equipo y un buen plan de partido”, agregó y luego no ocultó su deseo de obtener el décimo título liguero de la institución: “Agradecer al equipo, hizo un gran esfuerzo, estamos contentos por eso y esperemos ganar la Décima”.

