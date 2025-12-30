Super Mario y el resto de videojuegos que te ayudan a ser feliz según este estudio

Son largos los listados de estudios que hablan de lo preocupante que resulta el entorno de la salud mental en los jóvenes. Por eso, este estudio realizado por JMIR Serious Games se enfocó en el entendimiento de las reacciones de los jóvenes adultos al interactuar en títulos como Super Mario Bros o los distintos juegos de Yoshi. Esta es la respuesta total de un estudio que incluyó entrevistas a profundidad.

¿Por qué se produce felicidad al jugar Super Mario Bros?

Este análisis trabajó con cerca de 377 jóvenes en edad universitaria, quienes pasaron un rato alrededor de estos videojuegos clásicos. Y el resultado de esta interacción indicó que las personas que juegan estas partidas entran en un estado de alegría, mejora de ánimo y reducción de estrés.

Dicha situación tiene diferentes causas, pero parte de ellas tiene una relación directa con la nostalgia y la desconexión. Acudir a estos títulos clásicos en la historia de los juegos de Nintendo, provoca que los jóvenes recuerden momentos gratos de diversión en la infancia. Mientras que al mismo tiempo, jugar les permite desconectarse del día a día, lleno de complicaciones. Caso contrario a Mario, que es una dinámica bastante simple.

Según las respuestas de los que participaron en el análisis, interactuar con estos juegos les permite entrar dentro de una estética colorida, escuchar música optimista y jugar con mecánicas accesibles... incluso para jugadores inexpertos. Esto se traduce en calma y alegría, que en las dinámicas de la actualidad es un problema para encontrarlas.

¿Por qué los jóvenes que jugaron Super Mario viven tan presionados?

Justamente el estudio dirigido por Winze Tam, Congcong Hou y Andreas Benedikt Eisingerich enfatizó la realidad de millones de jóvenes a lo largo del mundo. Muchos de ellos viven en la inestabilidad social y económica, presionados por la competencia en el ámbito escolar y laboral. Por ello, jugar Super Mario puede servir como un método de mejora para el bienestar emocional.

Y es que los jóvenes entienden estos espacios digitales como entornos de calma y seguridad, fomentando la resiliencia y la reducción del agotamiento mental.