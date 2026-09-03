ÚLTIMA HORA: Cruz Azul confirma NUEVA BAJA por lesión en el Apertura 2026

Este jueves 3 de septiembre del 2026, el conjunto de Cruz Azul confirmó en sus redes sociales una nueva baja por lesión en pleno Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El futbolista con el que no podrá contar Joel Huiqui por lesión

El club informó en un comunicado que el futbolista Mateo Levy fue intervenido quirúrgicamente por una lesión meniscal en la rodilla derecha. El jugador iniciará con un proceso de rehabilitación por la que no podrá estar con el primer equipo.

Cruz Azul solo informó que su tiempo de recuperación dependerá de su evolución y respuesta al tratamiento.

"El Club de Futbol Cruz Azul informa que nuestro jugador Mateo Levy fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa debido a una lesión meniscal en la rodilla derecha.

El procedimiento se llevó a cabo sin complicaciones y el jugador iniciará su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club.

El tiempo de recuperación dependerá de su evolución respuesta al tratamiento".

Al no dar a conocer la gravedad de la lesión, no se puede conocer el tiempo que podría estar de baja el futbolista por lo que puede ir desde unas semanas hasta perderse todo el Apertura 2026.

Los jugadores lesionados en Cruz Azul

Levy se une a la lista de jugadores lesionados en Cruz Azul pues Amaury Morales, Cristian Jiménez, Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi, se encuentran trabajando en su recuperación para regresar a las órdenes de Huiqui.

Cinco bajas clave de cinco futbolistas que pueden sumar minutos en el primer equipo y aportarle a Joel diferentes cambios en su alineación.