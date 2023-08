‘Tuca’ Ferretti dice qué faltó para triunfar en Cruz Azul

Ricardo Ferretti y Cruz Azul finiquitaron su relación laboral y, formalmente, han tomado rumbos distintos. Sin rencor, es como el ‘Tuca’ deja su aventura más reciente; por el contrario, tiene claro lo que debió ser distinto para prolongar la estadía en el banquillo celeste.

“Me faltaron goles, el deporte se gana con goles, nosotros tuvimos un chingo de oportunidades, pero no la metimos”, analizó entre risas, luego de terminar la reunión en la que también estuvieron presentes su auxiliar, Guillermo Vázquez, su preparador físico, Guillermo Orta, y dos representantes legales de la institución cementera.

El entrenador más laureado en la historia de la Liga BBVA MX admitió que le hubiera gustado abandonar La Noria de otra manera, para poder cerrar el ciclo con quienes formaron parte de él.

“Fue algo repentino, tal vez las formas; a lo mejor, hubiera sido un poco menos drástica, con los jugadores. Termina el entrenamiento, se están bañando, se van, y yo me tengo que quedar más tiempo, planeando las cosas y llega Óscar (Pérez), me da la noticia y muchos de ellos dijeron ‘¿qué onda?’”, relató.

Al tiempo que aseguró no cambiar su perspectiva por tratarse de la primera vez que es destituido, complementó: “La sensación no es muy buena, pero estoy tranquilo, porque yo creo que puse todo de mi parte junto con la gente que me apoyaba y los jugadores también, a quienes les agradezco todo el apoyo que me dieron en estos meses. No me voy amargado ni rencoroso”.

¿Que será de la carrera como entrenador del ‘Tuca’ Ferretti?

‘Tuca’ dio a conocer que estará “de vacaciones hasta diciembre” y también tuvo palabras para Joaquín Moreno, ratificado como director técnico de Cruz Azul, mientras él negociaba su finiquito.

“Le deseo lo mejor, porque el grupo que está ahí lo formamos nosotros: Joaquín Moreno, Memo Vázquez y yo, el 90 por ciento, ojalá que logre los resultados que merece el grupo, y todo mundo”, concluyó.

