Cruz Azul ya habría decidido mantener en el equipo a esta joya para el Apertura 2026

Cruz Azul sigue trabajando en la planeación del Apertura 2026 después de conquistar el título del Clausura 2026. Mientras la directiva analiza posibles refuerzos para la Máquina, también busca asegurar a varios futbolistas jóvenes que ganaron protagonismo durante el último torneo. Uno de ellos ya tendría encaminada su continuidad en La Noria.

Dentro del Cruz Azul existe confianza en el crecimiento de Amaury García. El mediocampista tuvo más participación en la recta final del campeonato y su actuación durante la Liguilla terminó por convencer a la directiva cementera. Por esa razón, los celestes ya tendrían listo un nuevo contrato para asegurar su permanencia en el equipo.

Cruz Azul mantendría a Amaury García para el Apertura 2026

Reportes recientes indican que las negociaciones entre Cruz Azul y Amaury García avanzan de forma positiva. Incluso, distintas fuentes aseguran que ya existe un acuerdo verbal entre ambas partes y únicamente faltan detalles administrativos para cerrar la renovación oficial.

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La intención de la directiva es darle continuidad a jugadores jóvenes que respondieron en momentos importantes del torneo. En el caso de Amaury García, el cuerpo técnico considera que puede convertirse en una pieza importante para el proyecto a mediano plazo dentro del club celeste. Podría ser el reemplazo ideal ante una eventual salida de Erik Lira.

Amaury García en Cruz Azul.|Instagram @amaury_gm

Amaury García se ganó un lugar en Cruz Azul

Durante el Clausura 2026, el futbolista aumentó su protagonismo dentro del plantel. Además de su crecimiento deportivo, el jugador también elevó su valor de mercado después de la Liguilla. Algunos reportes señalan que Cruz Azul considera a Amaury García como parte importante del proyecto rumbo a los próximos torneos de Liga BBVA MX.

Amaury García llegó a Cruz Azul en julio de 2024 después de su paso por Pumas, donde hizo sus fuerzas básicas. Desde entonces formó parte del plantel que conquistó la Concacaf Champions Cup 2025 y el Clausura 2026. Ahora apunta a mantenerse dentro del equipo para el Apertura 2026.

Los números de Amaury García con Cruz Azul

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Amaury García con el Cruz Azul: