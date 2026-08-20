El futbolista que dejó ir Cruz Azul y hoy llega como fichaje bomba del América

Para el Clausura 2026, el conjunto de Cruz Azul buscaba reforzarse con un delantero colombiano, llegó a México, se le vio con los colores del equipo pero no se concretó su fichaje, lo que lo llevó a jugar a Emiratos Árabes Unidos y tras siete meses, HOY miércoles 19 de agosto del 2026 es nuevo delantero del América.

El futbolista que llega al América

Fuentes del Club América le revelaron al colaborado de TV Azteca Deportes, Carlos Salgado, que cerraron el fichaje del delantero colombiano Miguel Borja. Tras siete meses en el Al-Wasl, club de Emiratos Árabes Unidos, el futbolista llegará al futbol mexicano luego de que en enero rechazó la posibilidad de llegar a Cruz Azul.

¡MIGUEL BORJA, MUY CERCA DEL AMÉRICA! 🚨🦅 Las Águilas avanzan en las negociaciones por el delantero colombiano, quien podría convertirse en el nuevo ‘9’ de Coapa para el Apertura 2026. El acuerdo con Al Wasl estaría muy avanzado. 🔥 pic.twitter.com/lI8ZsfF85A — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 19, 2026

El motivo por el que Miguel Borja no llegó a Cruz Azul

Miguel Borja explicó en sus redes sociales que tenía todo listo con Cruz Azul pero el equipo no liberó un lugar en los puestos de extranjero por lo que el jugador decidió seguir escuchando ofertas y en su momento aceptó irse con el Al-Wasl.

"Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total trasparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada", escribió Borja en un mensaje compartido en sus historias de Instagram.

Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar.

Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos y, quizás, en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina".

