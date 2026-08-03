¿Se acerca a Cruz Azul? El duro momento de César Montes en Lokomotiv de Moscú

César Montes es uno de los que jugaron el Mundial 2026 con México, pero ahora fueron borrados de sus clubes en Europa. En ese marco aparece Cruz Azul, que lo busca como refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Aunque el defensor mexicano continúa perteneciendo al Lokomotiv de Moscú, una reciente decisión del club ruso sorprendió.

El protagonista es César Montes, por quien Cruz Azul ya habría enviado una oferta. Ahora el defensor capitán de la Selección Mexicana volvió a tener una mala noticia en su equipo. Pues el zaguero volvió a quedar fuera de una convocatoria del Lokomotiv de Moscú.

César Montes continúa sin actividad en Rusia

El defensa de 29 años no fue considerado para el partido frente al Dynamo Majachkalá por la segunda jornada de la Liga Premier de Rusia. Con ello, el mexicano suma dos fechas del campeonato sin disputar un solo minuto. La ausencia del defensor llamó la atención porque ya se encuentra entrenando con normalidad junto al resto del plantel.

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Tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se pensó que tendría un periodo de descanso antes de reincorporarse al equipo, pero esa etapa ya quedó atrás. Está claro que el cuerpo técnico no lo tiene en cuenta. Esta situación incrementó las dudas sobre su continuidad en el club ruso y reactivó las especulaciones sobre su salida en este mercado.

Cruz Azul mantiene el interés por César Montes

Cruz Azul continúa considerando a César Montes como una de sus principales opciones para reforzar la defensa. Sin embargo, la operación todavía enfrenta varios obstáculos, entre ellos la postura del Lokomotiv y la necesidad de resolver otros movimientos dentro de la plantilla cementera.

Aunque César Montes permanece bajo contrato con el Lokomotiv de Moscú, su falta de participación mantiene abierta la posibilidad de una salida. La ausencia de minutos en el inicio de la temporada podría convertirse en un factor importante si el futbolista busca mayor continuidad.

Cesar Montes during Mexico National Team Press Conference, prior International Friendly match against Portugal National Team at Centro de Alto Rendimiento (CAR), on March 26, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

El mercado todavía puede cambiar el panorama para Cruz Azul

Además, el futuro de Erik Lira también podría influir en la negociación. Mientras no se defina la situación del mediocampista, el club mantiene abiertas distintas alternativas para fortalecer al equipo en las próximas semanas.

Por ahora, Cruz Azul sigue atento al desarrollo de las negociaciones. Mientras el mercado permanezca abierto, el club celeste conserva la esperanza de concretar la llegada del defensor mexicano para reforzar su plantilla en el Apertura 2026.

