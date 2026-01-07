Cruz Azul aplicará esta estrategia fuera de serie que ninguno de sus rivales imagina para el Clausura 2026

A pocos días para que comience el Clausura 2026, Cruz Azul ha hecho una jugada curiosa dentro del mercado de pases que ha afectado considerablemente a su plantilla. Si bien no fue anunciado por el propio club o allegados, La Máquina consiguió reducir el promedio de edad de su plantilla, pues dejó ir a futbolistas experimentados como es el caso de su capitán, Ignacio Rivero .

Las tres bajas que sufrió el equipo de Nicolás Larcamón, hasta el momento, se tratan de los futbolistas más longevos del último Apertura 2025: Ángel Sepúlveda, delantero de 34 años que se marchó a Chivas; Lorenzo Faravelli, mediocampista de 32 años que ingresó en la negociación por Agustín Palavecino siendo adquirido por Necaxa; y el propio Nacho Rivero, quien abandonó la institución cementera con 33 años para regresar a los Xolos de Tijuana.

Cruz Azul redujo el promedio de edad de su plantilla|Crédito: @CruzAzul / X

Cruz Azul redujo el promedio de edad de su plantilla para el Clausura 2026

Hasta la fecha, La Máquina concretó la llegada de dos refuerzos para afrontar el Clausura 2026. Uno es el ya mencionado Palavecino y el segundo es Miguel Ángel Borja, de 29 y 32 años respectivamente. Si bien es cierto que el delantero colombiano cumplirá 33 años a fines del mes de enero, los celestes consiguieron reducir el promedio de edad de su plantilla considerablemente.

En caso de que el mercado invernal acabara hoy, Cruz Azul tendría solamente a tres jugadores que superan los 30 años de edad para afrontar el Clausura 2026. Borja con 32 años, Gonzalo Piovi y Gabriel Fernández, ambos con 31 años. Cabe recordar que Camilo Cándido, quien tiene 30 años, no será tenido en cuenta por Larcamón, por lo que no integra esta pequeña lista.

Los jugadores más jóvenes que tiene Cruz Azul en su plantilla

El futbolista más joven que tendrá Cruz Azul durante el Clausura 2026 es Mateo Levy, delantero centro de tan solo 19 años. Le siguen el portero Emmanuel Ochoa y el extremo Amaury Morales, ambos con 20 años y quienes disputaron el Mundial Sub-20 de Chile 2025 con la Selección Mexicana. De cerca aparece Luka Romero, extremo de 21 años de edad.

Ya más consolidados, La Máquina contará con jugadores ya probados en el once inicial de Larcamón como Omar Campos, Jesús Orozco Chiquete y Andrés Montaño, todos ellos con 23 años de edad. Mateusz Bogusz es otro de los futbolistas del conjunto cementero que destaca con sus 24 años, pero próximamente podría salir vendido a la MLS.