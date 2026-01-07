¿Qué tan bueno es Agustín Palavecino, flamante refuerzo de Cruz Azul?

Una de las grandes novelas del mercado de la Liga BBVA MX llegó a su fin y, tras varias idas y vueltas, Agustín Palavecino ya se incorporó a Cruz Azul . El argentino llega tras un gran semestre en Necaxa, donde logró destacar pese a todo. Ante esto, muchos aficionados se preguntan: ¿qué tan bueno es?

Palavecino fue el gran referente de los Rayos en 2025 y sus números lo evidencian. Desde su llegada, disputó 58 partidos, convirtió 11 goles y entregó 10 asistencias. En el Apertura, el exPachuca fue titular en 16 encuentros de la Fase Regular y solamente se perdió uno por una molestia. Esto refleja la importancia que tenía en su equipo.

A pocos días para el inicio del Clausura 2026 , La Máquina cerró su contratación y generó grandes expectativas. Bolavip aifrmó que la principal idea del club es que vuelva a asociarse a José Paradela, a quien ya conoce de su paso por River Plate y su más reciente etapa en Necaxa. Juntos, jugaron un total de 89 partidos.

Por si todo esto no resultara ya de por si sumamente atractivo en La Noria, existe otro dato destacado a considerar. El portal Statiskicks remarca que Palavecino fue el futbolista mejor evaluado de toda la Liga BBVA MX el año pasado con un 7.25 como promedio. Además, en 2024 se alzó como el jugador con más chances creadas (32).

|Instagram @agusspalavecino

La carrera de Palavecino antes de llegar a Cruz Azul

Palavecino tiene 29 años y llega a Cruz Azul como un nombre clave para reforzar al equipo de Nicolás Larcamón (a quien ya conoce de Necaxa). En su carrera hasta el momento, ganó seis títulos colectivos y fue reconocido como el mejor mediocampista defensivo de la temporada 2024/25 de la Liga BBVA MX.

Sus primeros pasos como profesional los dio en el Platense de su país y luego pasó por Deportivo Cali (Colombia), River Plate (Argentina), Necaxa en dos etapas, Pachuca y finalmente La Máquina. En total, disputó 287 partidos e hizo 45 goles, según Transfermarkt.

¿Cuándo debutará Palavecino en Cruz Azul?

Si bien aún no hay nada confirmado, se espera que Palavecino pueda sumar sus primeros minutos como jugador de Cruz Azul en el estreno del equipo en el Clausura 2026. Por la jornada 1, el equipo cementero visitará a León a las 19 horas (tiempo del centro de México).