El inesperado favor de Cruz Azul al América tras eliminar a Chivas del Clausura 2026

La afición del Club América aún trata de sobrellevar el trago amargo que fue el ser eliminado del Clausura 2026. El equipo de André Jardine cayó en Cuartos de Final al empatar 6-6 en el global contra Pumas y ahora todos los focos están puestos en la siguiente temporada. Sin embargo, las Águilas recibieron una gran noticia de cara al futuro tras conocerse que Cruz Azul se clasificó a la Final de la Liga BBVA MX al eliminar a Chivas.

El Guadalajara fue derrotado en condición de local a manos de La Máquina de Joel Huiqui y fueron eliminados del Clausura 2026 en Semifinales. Si bien es cierto que los aficionados azulcremas festejaron la eliminación de su clásico rival, también fueron beneficiados por el triunfo de Cruz Azul al asegurar de forma matemática su presencia en el plano internacional pensando en la próxima campaña.

América se clasificó a la Concachampions 2027

Luego de que La Máquina consiguiera su clasificación a la Final del Clausura 2026, el América se aseguró de forma oficial su boleto a la Concacaf Champions Cup 2027. Con este resultado de Liguilla, tanto el combinado azulcrema como los rojiblancos garantizaron su clasificación matemáticamente por la vía de la Tabla Acumulada. De esta manera, el conjunto de Jardine garantizó su presencia en el torneo internacional, quitando un poco de presión de cara al futuro.

|X: Club América

Así es como el cuadro de Coapa se suma a Toluca, Tigres y el propio Cruz Azul dentro de los equipos clasificados de la Liga BBVA MX al torneo internacional organizado por Concacaf. Aún está en disputa el sexto y último boleto para el futbol mexicano, el cual se definirá de forma directa en la otra Semifinal del Clausura 2026 que se disputará entre Pachuca y Pumas UNAM, cerrando de esta manera la lista definitiva de equipos mexicanos para la edición 2027.

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América comienza su reconstrucción con André Jardine

Todos los cañones apuntan a que Jardine seguirá siendo el director técnico de las Águilas para el Apertura 2026. El entrenador brasileño tiene el respaldo de la directiva, además de contar con el apoyo de gran parte de la afición azulcrema. En este contexto, el cuerpo técnico ya ha comenzado a entablar conversaciones con Santiago Baños para reconstruir el equipo pensando en el siguiente torneo.

Según la información que compartió el periodista Fernando Esquivel, son 4 las peticiones que Jardine le habría hecho a la directiva: fichar a un defensor central, un mediocampista “mixto”, un extremo y un delantero centro. En este contexto, América trabajará para encontrar opciones acorde a lo solicitado por su entrenador mientras tendrá un tiempo de inactividad debido al Mundial 2026.