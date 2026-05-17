La audaz estrategia con la que Joel Huiqui borró a las dos máximas estrellas de Gabriel Milito

Joel Huiqui sigue haciendo historia en Cruz Azul y ahora clasificó a su equipo a la Final del Clausura 2026 tras derrotar a Chivas en el Estadio Jalisco. Desde que asumió como entrenador interino del conjunto cementero, aún no conoce lo que es perder un partido y ahora revalidó sus conocimientos de futbol al vencer a uno de los mejores técnicos de la Liga BBVA MX.

Huiqui tiene un largo recorrido por las divisiones juveniles de La Máquina, habiendo dirigido a la categoría Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-20. Se mantuvo como entrenador del combinado Sub-21 hasta que se convirtió en el auxiliar del primer equipo de Joaquín Moreno, Vicente Sánchez y Nicolás Larcamón. Ahora, llevó a Cruz Azul a una nueva final de la Liga BBVA MX y explicó cómo contrarrestó la táctica de Gabriel Milito.

|Instagram: Joel Huiqui

Joel Huiqui revela cómo anuló a dos de las figuras de Chivas

Santiago Sandoval y Efraín Álvarez fueron de los jugadores del Guadalajara más destacados en esta Liguilla. Además de ser efectivos en ataque, ambos tenían la tarea de molestar a la zaga central de Cruz Azul. Para este juego de Vuelta disputado en el Estadio Jalisco, Huiqui ajustó sus piezas dentro del campo para anular el funcionamiento de los dos delanteros y así sacar ventaja sobre Chivas.

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"Vimos en los partidos anteriores que jugamos contra Guadalajara que, con nuestra línea de cinco (defensores), ellos intentaban sacarnos a nuestros centrales con Efraín y Sandoval. Hoy intentamos que nuestros contenciones los tomaran. Creo que funcionó", fue lo que expresó el entrenador de Cruz Azul en conferencia de prensa, luego de avanzar a la Final del Clausura 2026.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.|Adrian Macias/MEXSPORT

“Fue un gran trabajo de la primera línea de presión que fue Rotondi, José (Paradela) y Christian (Ebere). Ellos hicieron una buena presión con la línea de tres. Fue parte de la estrategia”, añadió Huiqui. Ahora Cruz Azul esperará rival entre el ganador de Pachuca y Pumas, donde los Tuzos llegan con una ventaja por la mínima tras ganar 1-0 en Hidalgo.

Joel Huiqui desea continuar siendo el DT de Cruz Azul

Tras la clasificación a la Final, el técnico interino le mandó un contundente mensaje a la directiva de La Máquina: “Me encantaría poder seguir en el equipo, es una realidad. Desde que tengo memoria, soy parte del club, casi como un inventario“. De esta manera, la cúpula más alta de Cruz Azul deberá definir a su entrenador para el Apertura 2026 y Huiqui es una de las posibilidades más concretas.

