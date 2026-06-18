Ni Charly Rodríguez ni Palavecino: este será el jugador más caro de Cruz Azul en el Apertura 2026

A pesar de haber ganado La Décima con el Clausura 2026, no todas son buenas noticias para el Cruz Azul. Recientemente se supo que Julián Araujo bateó al Cruz Azul, pues primero buscará oportunidad en estos equipos. En tanto, también se habla de las posibles bajas del conjunto de La Noria. Se iría el jugador más caro de La Máquina y habría un nuevo jugador más valioso.

Mientras que Charly Rodríguez y Agustín Palavecino son dos de los jugadores más valiosos de La Máquina, ninguno de ellos dos será el jugador más caro del equipo campeón para el Apertura 2026. En caso de que Erik Lira se quede, él seguirá siendo el más valioso. En tanto, si se marcha, el jugador más cotizado pasaría a ser José Paradela.

Los jugadores más valiosos del Cruz Azul ante una inminente salida de Erik Lira

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en finanzas en el futbol, estos son los jugadores más caros del Cruz Azul:

Érik Lira (pivote de 26 años): 12 millones de euros.

José Paradela (mediocentro de 27 años): 9 millones de euros.

Jeremy Márquez (mediocentro de 25 años): 7 millones de euros.

Kevin Mier (portero de 26 años): 6 millones de euros.

Willer Ditta (defensa central de 28 años): 5,50 millones de euros.

Jesús Orozco Chiquete (defensa central de 24 años): 5,50 millones de euros.

TE PUEDE INTERESAR:



|MEXSPORT

Erik Lira tendría todo para marcharse y José Paradela se quedaría como el más caro

Todos los caminos apuntan a que habría un acuerdo de palabra entre Erik Lira y la directiva para dejarlo salir si llega una buena oferta. Como él está cotizado en 12 millones de euros, si se marcha, el que lo reemplazaría como el más caro del Cruz Azul sería José Paradela, el mediocentro argentino de 27 años.

Para Erik Lira será importante cómo se desempeña en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ya comenzó con una asistencia contra Sudáfrica y le quedan las fechas de Corea del Sur y Chequia en el Grupo A.

