Cruz Azul golea 6-0 a equipo de Jalisco en la Jornada 6 del Apertura 2026

Desde la cancha del Estadio Refundación, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, la escuadra de Cruz Azul Hidalgo firmó una actuación memorable tras golear 6-0 a Tepatitlán FC, en un duelo de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX que quedará en los libros de récords.

El vendaval celeste comenzó a tomar forma a la media hora de juego, al minuto 30, Emmanuel Sánchez logró abrir el cerrojo visitante para inaugurar el marcador.

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Poco después, "Los Alteños" tuvieron en sus botines la oportunidad de oro para igualar las acciones mediante la vía del penal (42'), pero el guardameta Emmanuel Ochoa se vistió de héroe al atajarle el cobro a José Godínez.

Justo antes de irse al descanso, en el tiempo de compensación, Louis Derbez aprovechó el momento y asestó un golpe psicológico al anotar el 2-0.

Para la parte complementaria, el conjunto hidalguense no quitó el pie del acelerador y desató todo su poderío ofensivo. En un abrir y cerrar de ojos, Marco Zavala (53') y Christian Valdivia (56') ampliaron la ventaja a un contundente 4-0 que dejaba a la visita sobre la lona.

Ya en la recta final, la ofensiva local terminó por redondear una de las mayores goleadas en la historia de la Liga de Expansión MX. Louis Derbez firmó su doblete al 89', y junto a los tantos en tiempo agregado de Sergio de los Ríos (90+1') y Xandor Camacho (90+5').

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Respiro para Hidalgo, alerta en Tepatitlán

Con este contundente resultado, los hidalguenses suman su primer triunfo del torneo y llegan a seis puntos en el Apertura 2026, ganando oxígeno puro en la tabla general. Por su parte, la dolorosa caída deja a Tepatitlán FC severamente comprometido en la parte baja de la clasificación con solo 3 puntos.

Tepatitlán jugará contra Dorados en la Jornada 7 el próximo jueves 3 de septiembre, y La Máquina visitará a Cancún FC el sábado 5 de septiembre.

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