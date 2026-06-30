OFICIAL: Cruz Azul jugará un partido histórico antes del Apertura 2026

Cruz Azul busca refuerzos y continúa con la preparación rumbo al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Mientras el cuerpo técnico trabaja en los últimos ajustes futbolísticos, la directiva también alista un partido especial para reconectar al equipo con su historia y con la afición. La actividad será antes del inicio oficial del torneo.

Mientras quieren reforzarse, la directiva cementera confirmó que Cruz Azul disputará un amistoso internacional ante Comunicaciones de Guatemala el próximo 11 de julio en el Estadio 10 de Diciembre, en Ciudad Cooperativa. El anuncio fue realizado por Víctor Velázquez, presidente del club, quien destacó la importancia histórica que tendrá el encuentro para la institución.

Cruz Azul jugará un partido con mucha historia antes del Apertura 2026

El compromiso ante Comunicaciones tendrá varios elementos especiales para la afición celeste. Además del partido amistoso, Cruz Azul presentará oficialmente al plantel y al cuerpo técnico que encararán el Apertura 2026 y la Leagues Cup bajo el mando de Joel Huiqui.

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El encuentro también recuerda un antecedente importante entre ambos clubes. Cruz Azul disputó frente a Comunicaciones su primer partido internacional en septiembre de 1969. Esa coincidencia convirtió al amistoso de julio en un evento muy bueno.

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Cruz Azul celebrará “La Décima” con su afición

La jornada en Ciudad Cooperativa también servirá para festejar el décimo campeonato de Liga BBVA MX conseguido por Cruz Azul tras conquistar el Clausura 2026. La intención del club es compartir ese momento con la comunidad vinculada históricamente al origen de la institución. Un escenario con fuerte significado para el entorno cementero.

Cruz Azul ya tiene agenda para el Apertura 2026

Antes del duelo ante Comunicaciones, Cruz Azul enfrentará a Atlético Morelia el 4 de julio en el Estadio Morelos. Ese partido marcará el primer amistoso de pretemporada para el equipo dirigido por Joel Huiqui.

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El debut oficial de Cruz Azul en el Apertura 2026 será el 17 de julio frente al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. La Máquina iniciará ahí un nuevo semestre con cambios en el cuerpo técnico y la intención del bicampeonato.

Calendario de Cruz Azul previo al inicio del torneo

Las primeras jornadas del Apertura 2026 del Cruz Azul serán estas: