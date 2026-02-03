Su precio no para de caer en Cruz Azul, pero es el nuevo líder de asistencias del Clausura 2026

A pesar de haber caído en la Jornada 1, Cruz Azul se mantiene firme como uno de los candidatos principales a ganar el Clausura 2026. Acumulan tres victorias consecutivas y están posicionados en el segundo lugar de la tabla general con 9 unidades, solo por detrás del líder, Chivas de Guadalajara . Además, La Máquina goza de tener al máximo asistente de la Liga BBVA MX, cuyo jugador no para de perder valor en el mercado sorprendentemente.

Hablamos de Gabriel ‘El Toro’ Fernández, delantero centro uruguayo de 31 años de edad, quien suma 3 pases gol a sus compañeros en estas primeras cuatro jornadas del Clausura 2026. El ex-Pumas brindó la asistencia para el único gol del partido en el triunfo ante Puebla en la Jornada 3 y se despachó con otras 2 asistencias en la Jornada 4, cuando Cruz Azul logró vencer a Juárez por un emocionante 4-3 en La Frontera .

Gabriel Fernández es el líder de asistencias de la Liga BBVA MX|Crédito: Cruz Azul / X

En lo que va de torneo, el atacante uruguayo acumula 1 gol y 3 asistencias, siendo uno de los jugadores más determinantes de La Máquina y de la Liga BBVA MX en este comienzo liguero. Por detrás le siguen Alan Medina (Pumas), Anthony Martial (Rayados), Fernando Beltrán (Club León) y Óliver Torres (Rayados), todos ellos con 2 pases gol cada uno.

Jugadores con dos o más asistencias en el Clausura 2026.



3 Gabriel Fernández

2 Alan Medina

2 Anthony Martial

2 Fernando Beltrán

2 Óliver Torres pic.twitter.com/N19SnM6QGu — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) February 2, 2026

El valor de mercado de Gabriel Fernández no para de caer

A pesar de haber tenido un buen inicio dentro del Clausura 2026, el precio de mercado del ‘Toro’ Fernández no para de caer. Llegó a Cruz Azul en enero de 2024 proveniente de Pumas con un valor de mercado de 2.8 millones de euros. Desde ese entonces, han pasado solamente dos años y su precio cayó considerablemente: 1.8 millones de euros en la actualidad, según Transfermarkt.

Toro Fernández podría ser baja de Cruz Azul tras la Copa Mundial de la FIFA

Fernández cuenta con contrato vigente con La Máquina hasta el verano de este mismo 2026, precisamente, el 30 de junio finalizará su vínculo con la institución celeste. Hasta la fecha, no ha habido noticias respecto a una posible renovación, una situación que comienza a preocupar a ciertos fanáticos del combinado cementero, sobre todo al saber que el ‘Toro’ es el único delantero centro disponible en estos momentos.

Mientras tanto, la directiva negocia por el fichaje de João Pedro, delantero brasileño de Atlético San Luis, quien llegaría como una nueva opción para el ataque del equipo de Nicolás Larcamón.