Cruz Azul lidera la tabla y todo es gracias a esta estrategia en los entrenamientos: así se preparan para ir vs Rayados

Cruz Azul tiene las de ganar ante Rayados Monterrey y hay varios resultados que le permiten avanzar de ronda en la Concacaf Champions Cup 2026. Además de brillar en la competencia internacional, el equipo de Nicolás Larcamón es el líder del Clausura 2026 y muchos se lo atribuyen a una estrategia que usa en los entrenamientos.

Mientras el DT argentino se sinceró sobre que la Liga BBVA MX es mejor que la de Argentina, su equipo está brillando en el torneo mexicano y también en la Concachampions. Parece que la estrategia que mejor ha funcionado es la administración de las cargas según los minutos de juego de cada futbolista. Notable entrenamiento.

Así se entrena Cruz Azul para intentar ser el mejor equipo de México

En las imágenes que trascendieron de las últimas prácticas de Cruz Azul se ha observado un parámetro, una constante que se repite, una estrategia a replicar tras los partidos. Resulta que Larcamón y su cuerpo técnico deciden dividir a la plantilla en dos grupos con entrenamientos específicos para llegar de la mejor manera a los siguientes juegos.

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Previo al duelo de vuelta contra el CF Monterrey, el entrenador de “La Máquina” volvió a dividir al grupo en dos. Los jugadores con menos actividad trabajaron en el terreno de juego, buscando sumar ritmo con el balón. En tanto, los que han sumado más minutos estuvieron en el gimnasio, con actividades regenerativas y de potencia física.

¿Cuándo juegan Cruz Azul y Rayados de Monterrey?

Este martes 17 de marzo, desde las 21:00 (hora del Centro de México), Cruz Azul recibe a Rayados en el partido válido por la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. En Monterrey ya había ganado el equipo de Larcamón 2-3, por lo que hay una gran ventaja para los de La Noria.

Como líder: Así está Cruz Azul en el Clausura 2026

Cruz Azul: 26 puntos en 11 partidos jugados Toluca: 25 puntos en 11 partidos jugados Chivas de Guadalajara: 24 puntos en 10 partidos jugados Pachuca: 21 puntos en 11 partidos jugados Pumas UNAM: 20 puntos en 11 partidos jugados Tigres de la UANL: 17 puntos en 11 partidos jugados Club América: 17 puntos en 11 partidos jugados Atlas 17 puntos en 11 partidos jugados.