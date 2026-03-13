Qué necesita el Cruz Azul para poder avanzar en la Concachampions 2026
La Máquina le ganó a Rayados de Monterrey en la ida de los octavos de final
Aunque para muchos Cruz Azul fue perjudicado por la organización, La Máquina ha sido un verdadero equipazo en los últimos meses. De hecho, viene de ganarle 2-3 a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA. Ahora muchos se preguntan qué necesitan los de La Noria para avanzar en la Concachampions 2026.
Con goles de Gonzalo Piovi, Erik Lira y Nicolás Ibañez, el equipo de Nicolás Larcamón –que se sinceró y dijo que la Liga BBVA MX es mejor que la de Argentina– está muy cerca de superar la instancia de octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 en busca de la defensa del título. Hay 4 resultados que le sirven.
Ganar, empatar y hasta perder por dos resultados diferentes le sirve a Cruz Azul para avanzar a cuartos de final de la Concachampions 2026 luego del magnífico resultado obtenido en territorio regiomontano. El CF Monterrey tiene que hacer prácticamente un papel perfecto para quitar a los Cementeros de la competencia internacional.
TE PUEDE INTERESAR:
- Ring Royale: así puedes ver en línea y GRATIS las peleas este domingo 15 de marzo
- Gabriel Milito aplicará esta estrategia de ÚLTIMA HORA de cara a la Liguilla: cambio en la plantilla
- Aseguran que este fichaje del Club América los ha salvado del fracaso en el Clausura 2026, ¿estás de acuerdo?
Así se define la serie entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey en la Concachampions 2026
- Cruz Azul avanza de ronda: Si le gana a Rayados por cualquier resultado
- Cruz Azul avanza de ronda: Si empata con Rayados de Monterrey
- Cruz Azul avanza de ronda: Si pierde 0-1 en el Estadio Cuauhtémoc
- Cruz Azul avanza de ronda: Si pierde 1-2 jugando de local en la revancha
- Cruz Azul y Rayados van a penales: Si pierde 2-3 en los 120’
- Cruz Azul queda eliminado de la Concachampions: Si pierde 3-4
- Cruz Azul queda eliminado de la Concachampions: Si pierde por diferencia de 2 o más goles
El gol de visitante, el gran aliado de Cruz Azul en la Concachampions
Si hay 4 resultados posibles que le sirven a Cruz Azul es justamente por el espectacular rendimiento que tuvo jugando como visitante, sin tirarse a la defensiva y dominando la posesión y los remates a portería. Por todo eso, Rayados está obligado a marcar al menos 2 goles si quiere tener vida en la Concachampions 2026. Parece difícil.