Cruz Azul dice ser más grande que Chivas y Pumas y no por títulos: este es el motivo
La Máquina supera al Guadalajara y a la UNAM en otro apartado muy interesante
Tras ganar el Clausura 2026, Cruz Azul tiene un plan para tener un refuerzo gratis y las cosas parecen estar yendo de maravillas para el equipo de La Noria. En ese contexto, los fanáticos aseguran que La Máquina es más grande que Chivas y que Pumas y no solo por los títulos, sino por otro apartado donde también superan a estos dos equipos.
Mientras que la directiva se centra en la renovación de contrato de Joel Huiqui con Cruz Azul, lo cierto es que hay muchos puntos para poder considerar a La Máquina como el segundo equipo más grande de México. Sus aficionados ponen como argumento los títulos, pero los celestes también superan al Guadalajara y a la UNAM en partidos entre sí.
Cruz Azul tiene una paternidad contra Chivas y Pumas
De acuerdo a distintos reportes especializados en estadísticas, Cruz Azul tiene saldo positivo en el historial contra Chivas y Pumas. La Máquina le lleva 16 partidos de ventaja a la UNAM, siendo el equipo con historial más dispar de todos en la Liga BBVA MX. En tanto, al Guadalajara le saca 6 victorias de diferencia tras lo ocurrido en el Clausura 2026.
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De hecho, Cruz Azul también supera a Chivas y Pumas en títulos. Pues tras el Clausura 2026, La Máquina llegó a 27 títulos oficiales, mientras que Chivas se mantiene con 26 y Pumas está varios escalones por debajo, con 15 títulos oficiales de Primera División.
Historial de Cruz Azul contra los otros equipos de la Liga BBVA MX
Cruz Azul tiene saldo positivo frente a 16 clubes de Primera División y saldo negativo únicamente frente al América (-11).
- Vs. Pumas UNAM: +16
- Vs. Rayados de Monterrey: +16
- Vs. Atlas: +16
- Vs. Club Puebla: +13
- Vs. Club León: +12
- Vs. Atlante: +12
- Vs. FC Juárez: +9
- Vs. Pachuca: +8
- Vs. Querétaro: +8
- Vs. Xolos de Tijuana: +7
- Vs. Chivas de Guadalajara: +6
- Vs. Toluca: +6
- Vs. Necaxa: +6
- Vs. Atlético de San Luis: +6
- Vs. Tigres UANL: +4
- Vs. Santos Laguna: +4
- Vs. Club América: -11.