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Cruz Azul dice ser más grande que Chivas y Pumas y no por títulos: este es el motivo

La Máquina supera al Guadalajara y a la UNAM en otro apartado muy interesante

Cruz Azul dice ser más grande que Chivas y Pumas y no por títulos: este es el motivo

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Tras ganar el Clausura 2026, Cruz Azul tiene un plan para tener un refuerzo gratis y las cosas parecen estar yendo de maravillas para el equipo de La Noria. En ese contexto, los fanáticos aseguran que La Máquina es más grande que Chivas y que Pumas y no solo por los títulos, sino por otro apartado donde también superan a estos dos equipos.

Mientras que la directiva se centra en la renovación de contrato de Joel Huiqui con Cruz Azul, lo cierto es que hay muchos puntos para poder considerar a La Máquina como el segundo equipo más grande de México. Sus aficionados ponen como argumento los títulos, pero los celestes también superan al Guadalajara y a la UNAM en partidos entre sí.

Cruz Azul vs Chivas
CAZ 2-2 GDL | Liguilla CL26|Mexsport

Cruz Azul tiene una paternidad contra Chivas y Pumas

De acuerdo a distintos reportes especializados en estadísticas, Cruz Azul tiene saldo positivo en el historial contra Chivas y Pumas. La Máquina le lleva 16 partidos de ventaja a la UNAM, siendo el equipo con historial más dispar de todos en la Liga BBVA MX. En tanto, al Guadalajara le saca 6 victorias de diferencia tras lo ocurrido en el Clausura 2026.

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De hecho, Cruz Azul también supera a Chivas y Pumas en títulos. Pues tras el Clausura 2026, La Máquina llegó a 27 títulos oficiales, mientras que Chivas se mantiene con 26 y Pumas está varios escalones por debajo, con 15 títulos oficiales de Primera División.

Pumas vs Cruz Azul
|MEXSPORT

Historial de Cruz Azul contra los otros equipos de la Liga BBVA MX

Cruz Azul tiene saldo positivo frente a 16 clubes de Primera División y saldo negativo únicamente frente al América (-11).

  • Vs. Pumas UNAM: +16
  • Vs. Rayados de Monterrey: +16
  • Vs. Atlas: +16
  • Vs. Club Puebla: +13
  • Vs. Club León: +12
  • Vs. Atlante: +12
  • Vs. FC Juárez: +9
  • Vs. Pachuca: +8
  • Vs. Querétaro: +8
  • Vs. Xolos de Tijuana: +7
  • Vs. Chivas de Guadalajara: +6
  • Vs. Toluca: +6
  • Vs. Necaxa: +6
  • Vs. Atlético de San Luis: +6
  • Vs. Tigres UANL: +4
  • Vs. Santos Laguna: +4
  • Vs. Club América: -11.
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