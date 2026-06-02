Cruz Azul dice ser más grande que Chivas y Pumas y no por títulos: este es el motivo

Tras ganar el Clausura 2026, Cruz Azul tiene un plan para tener un refuerzo gratis y las cosas parecen estar yendo de maravillas para el equipo de La Noria. En ese contexto, los fanáticos aseguran que La Máquina es más grande que Chivas y que Pumas y no solo por los títulos, sino por otro apartado donde también superan a estos dos equipos.

Mientras que la directiva se centra en la renovación de contrato de Joel Huiqui con Cruz Azul, lo cierto es que hay muchos puntos para poder considerar a La Máquina como el segundo equipo más grande de México. Sus aficionados ponen como argumento los títulos, pero los celestes también superan al Guadalajara y a la UNAM en partidos entre sí.

CAZ 2-2 GDL | Liguilla CL26|Mexsport

Cruz Azul tiene una paternidad contra Chivas y Pumas

De acuerdo a distintos reportes especializados en estadísticas, Cruz Azul tiene saldo positivo en el historial contra Chivas y Pumas. La Máquina le lleva 16 partidos de ventaja a la UNAM, siendo el equipo con historial más dispar de todos en la Liga BBVA MX. En tanto, al Guadalajara le saca 6 victorias de diferencia tras lo ocurrido en el Clausura 2026.

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De hecho, Cruz Azul también supera a Chivas y Pumas en títulos. Pues tras el Clausura 2026, La Máquina llegó a 27 títulos oficiales, mientras que Chivas se mantiene con 26 y Pumas está varios escalones por debajo, con 15 títulos oficiales de Primera División.

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Historial de Cruz Azul contra los otros equipos de la Liga BBVA MX

Cruz Azul tiene saldo positivo frente a 16 clubes de Primera División y saldo negativo únicamente frente al América (-11).