Cruz Azul tiene un plan para fichar a un nuevo refuerzo GRATIS para el Apertura 2026

La directiva de Cruz Azul ya planifica el armado del plantel para el Apertura 2026 con un objetivo claro: solucionar los problemas en un puesto en específico a pesar de haber sido campeones del último torneo. Tras no poder consolidar un dueño absoluto en el lateral derecho, en La Noria analizan una oportunidad de mercado única para repatriar gratis a un viejo conocido.

El plan celeste se activaría inmediatamente después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Según distintos reportes partidarios de Cruz Azul, Jorge Sánchez es el defensor mexicano que la Máquina buscaría en este mercado de fichajes ya que él tendría el deseo de salir de Grecia de forma anticipada y los celestes tienen un plan para su fichaje gratis para la Liga BBVA MX.

|Instagram: Jorge Sánchez

El plan de Cruz Azul: incluir a Giorgos Giakoumakis por Jorge Sánchez

La directiva cementera tiene una ventaja definitiva para destrabar la negociación con Jorge Sánchez gracias a la situación contractual de Giorgos Giakoumakis. El delantero helénico todavía pertenece a La Máquina y se encuentra a préstamo en el PAOK de Salónica hasta el próximo 30 de junio.

TE PUEDE INTERESAR:



Sabiendo que Giakoumakis no entra en los planes para volver a La Noria, la cúpula de Cruz Azul planea utilizar un porcentaje de su pase como moneda de cambio. Esta estrategia facilitaría las pláticas y permitiría el regreso del lateral mexicano sin gastar un solo euro. Cabe destacar que el delantero vale 7 millones de euros, mientras el defensor cotiza en 2.2 Md€.

Jorge Sánchez llegaría a neutralizar un viejo problema de Cruz Azul

La urgencia de La Máquina por encontrar un carrilero por derecha no es nueva. La estabilidad defensiva tras la salida de Sánchez nunca se pudo recuperar a pesar de que tanto Nicolás Larcamón como ahora Joel Huiqui lograron sacar al equipo adelante. Sin embargo, este DT buscaría reforzarse en ese sector nuevamente.

Mientras Cruz Azul sufría para tapar ese hueco, Sánchez firmó una campaña destacada en el PAOK de Salónica. Su gran nivel en Europa lo consolidó en la Selección Mexicana, al grado de que se perfila como el lateral titular indiscutible para el partido inaugural frente a Sudáfrica este 11 de junio.