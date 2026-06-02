La promesa que hizo la directiva de Cruz Azul a Joel Huiqui para que se quede: no es dinero

Joel Huiqui hizo historia con Cruz Azul, ya que fue campeón del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con menos de 10 partidos dirigidos en Primera División. Es por ello que la directiva de la Máquina deberá cumplirle la promesa de darle la dirección técnica del club, la cual anhela desde hace tiempo y hoy se le cumplirá.

Huiqui confirmó que esta semana se reunirá con la directiva del conjunto celeste para arreglar su tema contractual, pero sobre todo para planear el torneo venidero, en el que buscará darle el onceavo título a toda la afición del Cruz Azul, equipo que ya tiene un plan para fichar a un nuevo refuerzo gratis para el Apertura 2026.

Huiqui quiere 2 refuerzos más para complementar el plantel.|Club de Futbol Cruz Azul

El exjugador destacó que a la Máquina le faltan un par de refuerzos más, para así cerrar filas e ir por el bicampeonato en el próximo torneo. El técnico espera conservar el plantel completo, ya que su deseo es que se quede la mayoría del plantel que conquistó la décima Liga BBVA MX.

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De Tercera División a campeón con el Cruz Azul

Joel fue un defensa que cumplió en todos los equipos, desde Pachuca, Cruz Azul y Morelia. Después de colgar los botines, decidió continuar ligado al futbol. Fue en Juárez FC donde le abrieron las puertas para dirigir a un equipo en Tercera División.

Huiqui llegó a Cruz Azul de una manera extraña, ya que durante las vacaciones en la CDMX se encontró con un dirigente de la Máquina en una panadería. Fue en ese momento que recibió una invitación para sumarse al equipo de sus amores.

El exjugador de 43 años inició como asistente de categorías menores, hasta que en verano de 2023 tomó la Sub-23, pero muy poco le duró el gusto, ya que fue auxiliar de Joaquín Moreno, Vicente Sánchez y Nicolás Larcamón con el primer equipo.

A Huiqui solo le bastaron 7 partidos para coronarse en la Liga BBVA MX y, según la promesa, tendrá su oportunidad de tomar al equipo y dirigirlo a partir del Apertura 2026.