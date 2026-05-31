Antonio Mohamed confirma su futuro tras ser campeón de Concachampions con Toluca

Antonio Mohamed cumplió con su objetivo principal y logró ser campeón de la Concacaf Champions Cup 2026 con Toluca. Luego de haber obtenido el bicampeonato de la Liga BBVA MX, el entrenador argentino puso todas las fichas sobre el torneo internacional y la apuesta salió como esperaba. Pese a la alegría, su continuidad en los Diablos Rojos fue puesta en duda, por lo que el propio entrenador aclaró su situación de cara al futuro.

Boca Juniors, equipo argentino que no renovará el contrato de Claudio Úbeda, su entrenador, suena como posible destino para el ‘Turco’ Mohamed, quien en más de una ocasión mostró su deseo de dirigir al conjunto argentino. Sabiendo que su contrato con Toluca tiene una cláusula de salida en junio, los rumores comenzaron a ser cada vez más fuertes. Sin embargo, el técnico argentino confirmó que seguirá al mando de los Diablos.

Turco Mohamed ratifica su continuidad en Toluca

“Acá estamos pensando en el 25 de julio que tenemos el Campeón de Campeones, se festeja unos días y ya estamos pensando en eso. Obviamente tenemos que rearmarnos porque llegamos con lo justo, pero para eso hay tiempo de analizar y ver qué nos hace falta”, fue lo que expresó en primera instancia el entrenador del cuadro escarlata.

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No obstante, una vez más fue consultado sobre la posibilidad de firmar con Boca Juniors durante el mercado de verano. Para el ‘Turco’, esta no es una oportunidad viable: “No estamos para hablar de eso, estoy muy contento acá festejando en el momento que estoy y la verdad que mi cabeza está puesta acá”. De esta manera, Mohamed acabó con los rumores que lo vinculaban a una salida y seguirá al mando de Toluca hasta fin de año.

Para acabar, el entrenador argentino destacó el espíritu competitivo de su equipo, ya que lograron ser campeones de todo lo que se propusieron: “Sabíamos que competimos seis torneos. Quedamos fuera en la Liguilla pasada, pero después todos los que competimos para ganar los ganamos. Ganamos cinco títulos en un año y medio y estamos muy contentos”.

El contrato del Turco Mohamed con Toluca

Es un hecho que el entrenador argentino se quedará en el cuadro escarlata a cumplir su contrato. Diversos reportes mencionan que Mohamed tiene vínculo con Toluca hasta diciembre de 2026, es decir, hasta la finalización del Apertura 2026. La directiva tendrá la disposición de ofrecerle una renovación de contrato a fin de año, de lo contrario, el DT será agente libre.

