Cruz Azul tiene en la mira a su refuerzo estrella... pero antes debe desprenderse de Gonzalo Piovi

Cruz Azul ya comenzó con la preparación con Joel Huiqui para la próxima temporada en las instalaciones de La Noria. Mientras el plantel realiza los primeros trabajos físicos, la atención también está puesta en el mercado de fichajes. La directiva analiza movimientos importantes para el Apertura 2026, aunque antes deberá resolver una situación clave dentro de la plantilla.

El nombre que aparece como prioridad para reforzar al equipo es el de Juan Brunetta. Sin embargo, Cruz Azul todavía no puede avanzar de forma definitiva por el futbolista argentino. El motivo está relacionado con las plazas de jugadores No Formados en México (NFM). Así, el actual campeón de la Liga BBVA MX debe resolver el problema antes de seguir.

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Cruz Azul busca liberar una plaza de extranjero para fichar a su crack

De acuerdo con información de Carlos Córdova, Gonzalo Piovi es el principal candidato para salir del club durante este mercado. La intención de Cruz Azul es liberar el cupo de extranjero que actualmente ocupa el defensor argentino para abrir espacio a un nuevo refuerzo.

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De todos modos, hasta el momento no existe una negociación formal por Piovi. Solo se registraron sondeos desde equipos de Argentina y de la MLS. Mientras no se concrete una salida, la directiva no podrá avanzar por Brunetta en esta ventana de transferencias.

Crédito: Mexsport

No solo Gonzalo Piovi: otro jugador podría salir de Cruz Azul

Otro futbolista que también podría liberar una plaza es Gabriel Fernández. Cruz Azul estaría dispuesto a escuchar ofertas por el delantero si aparece una propuesta conveniente. Además, todavía no existe un acuerdo para extender su contrato, el cual termina el 31 de diciembre.

Las negociaciones con el representante del Toro Fernández siguen detenidas por las cifras económicas solicitadas. Por ahora, la situación contractual del atacante continúa sin cambios dentro de la institución celeste.

Willer Ditta no está cerca de salir de Cruz Azul

En medio de las versiones sobre posibles salidas, el nombre de Willer Ditta también apareció como alternativa para liberar cupo. Sin embargo, el defensor colombiano no tendría intención de dejar Cruz Azul en este momento. Además, es una de las figuras del equipo que ganó La Décima en el Clausura 2026.

Después de la victoria de Colombia sobre Uzbekistán por 3-1 en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Ditta aseguró sentirse cómodo en la Máquina. Aunque el club podría escuchar ofertas, actualmente no existen negociaciones concretas por el central colombiano.

