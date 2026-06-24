Todos están en el Mundial 2026 y Cruz Azul lanzó este mensaje que nadie esperaba

Mientras la atención del futbol mexicano está puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Cruz Azul decidió mover las emociones de su afición con una publicación cargada de nostalgia. La Máquina aprovechó este 24 de junio para recordar uno de los momentos más importantes de su historia reciente: la conquista de su décimo título de Liga BBVA MX.

A través de su cuenta oficial de X, el conjunto celeste compartió una imagen del plantel levantando el trofeo y acompañó la publicación con una frase breve, pero directa: “Hace un mes tocamos el cielo”. El mensaje llegó justo cuando gran parte de los aficionados siguen la actividad mundialista, por lo que tomó por sorpresa a varios seguidores cementeros.

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Hace un mes tocamos el cielo. 💙 pic.twitter.com/4PMJXUoTu0 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 24, 2026

El mensaje de Cruz Azul que sorprendió a sus aficionados

La publicación de Cruz Azul hizo referencia al título conseguido el pasado 24 de mayo, cuando La Máquina derrotó a Pumas en la final del Clausura 2026. La imagen muestra al equipo celebrando en el Estadio Olímpico Universitario, con el trofeo en lo más alto y el plantel reunido en plena vuelta olímpica.

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El recuerdo no pasó desapercibido. En cuestión de minutos, la publicación generó miles de visualizaciones y reacciones de aficionados que volvieron a celebrar la estrella número 10 del club. El mensaje también funcionó como una pausa emocional en medio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, torneo que actualmente domina la conversación futbolera.

|X: Cruz Azul

Cómo ganó Cruz Azul la décima estrella

Cruz Azul se consagró campeón del Clausura 2026 tras vencer 2-1 a Pumas en la final de vuelta. El equipo cementero comenzó abajo en el marcador por el gol de Robert Morales, pero logró igualar con un autogol de Rubén Duarte y terminó ganando con una anotación de Carlos Rotondi en tiempo agregado.

El resultado le permitió a La Máquina levantar su décimo campeonato de Liga BBVA MX. Además, el título llegó bajo la dirección interina de Joel Huiqui, quien tomó al equipo antes de la Liguilla y terminó guiándolo hasta una de las consagraciones más recordadas por la afición celeste.

Los jugadores de Cruz Azul que están en la justa veraniega

Aunque la publicación estuvo enfocada en el aniversario del título, Cruz Azul también tiene presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Máquina aportó jugadores a México y Colombia: Erik Lira fue incluido en la lista final del combinado azteca, mientras que Willer Ditta fue convocado por la Selección Colombia.

En el caso de Ditta, su convocatoria llegó después de ser pieza importante en el campeonato celeste. El defensor colombiano fue incluido por Néstor Lorenzo en la lista definitiva de Colombia, que comparte grupo con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.