OFICIAL: Se va portero de Chivas previo al arranque del Apertura 2026

Gabriel Milito y la directiva de Chivas ya analizan las altas y bajas del conjunto rojiblanco. Entre las salidas está la de un portero que no continuará más en el club para el Apertura 2026, pues ya hasta su equipo nuevo hizo oficial su llegada. El mismo caso ocurrió con Yael Padilla, quien no continuará más en la institución tras el arribo de Kevin Castañeda.

Erick Montiel es el guardameta que surgió de la cantera del Rebaño Sagrado, donde pasó por todas las categorías, hasta que, previo al arranque del Apertura 2026, se confirmó su salida hacia las Iguanas de Cancún FC de la Liga de Expansión MX. Lo anterior podría deberse a que el conjunto rojiblanco ya tiene el reemplazo de Raúl “Tala” Rangel para el próximo torneo.

Montiel es canterano de Chivas y ahora jugará con Cancún.|Cancún FC

“¡Bienvenido a Cancún, Erick Montiel! Portero joven, campeón con Tapatío y formado en la cantera de Chivas. Llega a defender el arco de la Iguana con talento, carácter y hambre de seguir creciendo. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa, Erick!”, se lee en la publicación de Cancún FC.

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¿Quién es el portero de Chivas que se va previo al Apertura 2026?

Montiel tiene 22 años y es nacido en Chihuahua. Pese a su corta edad, ya tiene un gran palmarés, sobre todo en la Liga de Expansión MX con el Tapatío:



Clausura 2023 y Apertura 2024

Campeón de Campeones de la Temporada 2024-2025.

El chihuahuense inició su carrera en los Cafetaleros de Tapachula, para después integrarse a las Fuerzas Básicas de Chivas, club por el que pasó desde la categoría Sub-15 hasta la Sub-23, en la que se proclamó campeón en el Apertura 2023.

La llegada de Montiel significa para las Iguanas una competencia interna por el puesto de la portería, por lo que Erick tendrá que demostrar sus cualidades bajo los 3 postes si es que quiere ser titular.