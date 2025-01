La EMOTIVA despedida de Jesús Orozco Chiquete de Chivas

Jesús Orozco Chiquete se convirtió en jugador de Cruz Azul, así lo oficializó el conjunto cementero a través de redes sociales, luego de días de incertidumbre, a pesar de ya formar parte del plantel.

El defensa mexicano llegó a la Ciudad de México para seguir su carrera: puso fin a su etapa con Chivas, equipo que lo vio debutar como profesional. Instantes después, Jesús Orozco Chiquete publicó una carta de despedida, dedicada para toda la afición del Rebaño Sagrado.

La carta de despedida de Jesús Orozco Chiquete a Chivas

Quiero aprovechar este momento para expresar mi más profundo agradecimiento por todo lo que me han brindado durante mi tiempo en este gran club. Desde el primer día que llegué, siempre supe que estaba en un lugar donde la pasión y la historia son mucho más que palabras; son el motor que mueve a cada uno de nosotros a dar lo mejor de sí, cada semana.



Su aliento, su constante empuje, las críticas, los aplausos, todo me ayudó a crecer como jugador y como persona, y les debo mucho de lo que soy ahora.

Sé que como jugadores estamos siempre bajo el ojo de ustedes, y esa exigencia es algo que siempre he valorado, porque sé que quieren lo mejor para el equipo. Ustedes han sido la razón por la cual me esforcé al máximo cada día, y de verdad me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de sentir su aliento en las buenas y en las malas.

Sin embargo, hay momentos en los que uno siente que ha dado todo lo que podía en un lugar, y aunque el amor por el club y por la afición siempre es grande, siento que llegó el momento de dar un paso al costado.

No es nada en contra de ustedes, de ninguna manera. Más bien, es un acto de honestidad hacia mi mismo y hacia el club, sabiendo que mi ciclo aquí ha llegado a su fin.



Lo único que puedo decir es que el valor más grande que he recibido, lo he sentido de ustedes, la afición. En sus aplausos, en sus exigencias, siempre sentí el respeto y el cariño de personas que viven y respiran Chivas.

Por ustedes, está claro que me sentí valorado. Me hicieron sentir parte de algo mucho más grande. Cada vez que me paraba en ese gran estadio, me sentía respaldado por su pasión y amor incondicional.

Sé que en estas semanas se han dicho muchas cosas, he leído algunas opiniones y, aunque no todas coinciden conmigo, respeto profundamente las distintas perspectivas.

Nunca fue mi intención faltar al respeto a nadie; simplemente tomé una decisión pensando en mi futuro, pero eso no cambia mi admiración y amor por este equipo y por ustedes.



Y créanme, siempre llevaré al escudo de Chivas y a todos ustedes en el corazón, porque no hay nada más grande que la gente que hace grande a un equipo.

Siempre los llevaré conmigo, y aunque me vaya, mi respeto y mi admiración por ustedes seguirán intactos.

