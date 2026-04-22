Nicolás Larcamón elevó este contundente reclamo a la Liga BBVA MX en plena crisis de Cruz Azul

Cruz Azul se mantiene sin conseguir triunfos en este último tramo del Clausura 2026. Los cementeros arrastran una racha negativa de nueve partidos sin conocer la victoria y, a falta de una jornada para el fin de la Fase Regular, llegarán a la Liguilla con más dudas que certezas. Ahora, el entrenador Nicolás Larcamón elevó un contundente reclamo contra la Liga BBVA MX.

Luego de lo que fue el empate entre Cruz Azul y Querétaro por la Jornada 16, el técnico argentino pasó por conferencia de prensa. Además de pedir disculpas a la afición por el mal momento que atraviesa su equipo, se tomó unos segundos para lanzar un curioso dardo a la directiva del club y, sobre todo, a la Liga BBVA MX. ¿Qué fue lo que dijo?

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“Disculparnos con la afición, hemos tenido méritos pero no es de merecimientos, nos responsabilizamos por los resultados”, soltó Larcamón en primera instancia y luego agregó: “Regresar al Banorte es una excelente noticia que llega un poco tarde, incluso volvieron antes las leyendas de México y Brasil que nosotros“.

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Cruz Azul fue afectado por los viajes a Puebla

Para este Clausura 2026, el conjunto cementero fue designado para jugar como local en el Estadio Cuauhtémoc ubicado en la ciudad de Puebla. Con esta mudanza, La Máquina se colocó entre los diez equipos que más kilómetros tuvo que recurrir a lo largo de la Fase Regular del certamen.

A principios del mes de abril, el propio Larcamón mostraba su fastidio ante la prensa: "Nuestro deseo siempre ha sido establecernos en la Ciudad de México. Hemos encontrado la mejor solución logística para jugar en Puebla, es una cancha que quiero muchísimo y que ha mejorado respecto al inicio. Sin embargo, mi postura es clara: queremos quedarnos aquí (CDMX). Los traslados impactan y el estar en la capital nos acercaría más a los aficionados, para que apoyen al equipo sin tanto gasto, ni esfuerzo".

|Crédito: @nlarcamon / IG

Cruz Azul regresará al Estadio Banorte

Tras tantos idas y vueltas, finalmente la institución cementera comunicó de forma oficial que regresará al Estadio Banorte para disputar el juego correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026. De esta manera, Cruz Azul recibirá a Necaxa en Ciudad de México, una noticia que cayó muy bien puertas adentro, pero que debió haber sucedido con antelación.

Cabe destacar que, pese a su regreso al Azteca, La Máquina afrontará toda la Liguilla del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc como estaba estipulado con anterioridad. “Los partidos de la Liguilla se seguirán manteniendo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla”, fue lo que informó el conjunto cementero en el comunicado lanzado en redes sociales.

