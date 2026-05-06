No solo Chivas y Toluca: este otro equipo quiere incorporar a sus seleccionados para la Liguilla

Durante la mañana de este miércoles 6 de mayo estalló la polémica. Tanto Alexis Vega como Jesús Gallardo, futbolistas convocados a la Selección Mexicana para el proceso mundialista, fueron vistos entrenando bajo las órdenes de Antonio Mohamed de cara al choque contra LAFC por las Semifinales de la Concachampions. Esta situación provocó la indignación de otros clubes de la Liga BBVA MX, quienes no cuentan con sus seleccionados.

Tras conocerse esta situación, el presidente Amaury Vergara fue el primero en ordenar a sus jugadores que se reincorporen a los entrenamientos de Chivas para afrontar la serie de Cuartos de Final del Clausura 2026. Sin embargo, esta iniciativa provocó que clubes como Cruz Azul también intenteran recuperar a sus seleccionados para disputar la Fase Final de la Liga BBVA MX.

|X: Cruz Azul

Cruz Azul intentó unirse a Chivas para recuperar a sus seleccionados

Diversos reportes indicaron que la directiva de La Máquina no está contenta por lo que está sucediendo con Toluca y que sí pudieron tener a sus seleccionados durante el entrenamiento del martes 5 de mayo. Desde el cuadro cementero creen que, si bien los jugadores no jugaron un partido oficial, rompieron el acuerdo que estipulaba que los seleccionados por Javier Aguirre tendrían días de descanso previo a su concentración con la Selección Mexicana.

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De esta manera, se dio a conocer que Cruz Azul estuvo analizando seriamente la posibilidad de traer de regreso a Erik Lira, futbolista que fue una de las ausencias en el equipo de Joel Huiqui durante el cruce contra Atlas por los Cuartos de Final del Clausura 2026 por haber sido convocado al combinado nacional. Sin embargo, este escenario no será posible debido a la reciente decisión que tomó la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

|MEXSPORT

La FMF lanza comunicado hacia los clubes de la Liga BBVA MX

En sus redes sociales, la FMF compartió un comunicado confirmando el acuerdo realizado semanas atrás. “Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, dice una parte del anuncio. En este contexto, ningún equipo de la Liga BBVA MX contará con sus seleccionados.

El periodista David Medrano reveló que Mikel Arriola, presidente de la FMF, se comunicó con la directiva de Toluca y Chivas para mantener el primer acuerdo. Se estima que los Diablos confirmen la ausencia de Alexis Vega y Jesús Gallardo para el duelo de Concachampions, mientras que los seleccionados rojiblancos se presentarán al Centro de Alto Rendimiento durante la tarde pese a estar concentrados ahora mismo en el Verde Valle.

