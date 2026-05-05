Tras la ida, la IA realizó 100 simulaciones y predijo qué equipos llegarán a las semifinales de la Liguilla del Clausura 2026

Tras los intensos encuentros de ida en los cuartos de final, la Liguilla del Clausura 2026 se ha vuelto un rompecabezas táctico, con entrenadores arriesgando para la revancha, como André Jardine en Club América. Con las plantillas modificadas por la convocatoria de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las bajas por lesión, la IA ya predijo los semifinalistas.

Así como se realizaron 500 simulaciones antes de la ida de los cuartos de final, ahora hemos procesado 100 simulaciones utilizando la tecnología de Gemini para determinar quiénes tienen más posibilidades de avanzar a las semifinales. Los resultados de la inteligencia artificial no arrojan un favoritismo tan grande para los que ganaron la ida.

¿Qué equipos avanzarán a Semifinales del Clausura 2026, según la IA?

Pumas vs. América (3-3 en el Estadio Banorte): Aunque los universitarios cuentan con la ventaja de la posición en la tabla, las simulaciones muestran que el América avanzó en el 47% de las ocasiones. El factor clave fue su profundidad de banca con jugadores extranjeros, compensando sus lesiones actuales.

TE PUEDE INTERESAR:



Cruz Azul vs. Atlas (3-2 triunfo Azul en Jalisco que pesa mucho): Pese a la reciente sacudida en el banquillo tras la salida de Larcamón, La Máquina avanzó en 78 de las 100 simulaciones. La presencia de Agustín Palavecino en el mediocampo fue el factor de equilibrio que neutralizó los intentos rojinegros, convirtiéndolos en el candidato más firme de esta ronda.

|MEXSPORT

Chivas vs. Tigres (1-3 para los locales en el Volcán): En el 31% de los casos, la serie terminó en un empate global y el Rebaño Sagrado selló su pase gracias al criterio de desempate por su mejor desempeño en la fase regular. Así supera el desgaste físico que Tigres arrastra por su doble competencia (Concachampions). El Guadalajara sufre las bajas de la Selección Mexicana.

|MEXPSORT

Pachuca vs. Toluca (1-0 para la visita en el Nemesio Diez): Al ser el enfrentamiento entre el 4° y el 5° de la general, la IA detectó que puede ocurrir cualquier cosa. Los Diablos Rojos lograron imponerse en el 54% de los escenarios, aprovechando que su esquema sufrió menos modificaciones que el de los Tuzos.

El camino hacia la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX

El análisis no se detuvo en los cuartos. Al proyectar los cruces de semifinales, la tendencia indica un choque de titanes. En 22 de las 100 simulaciones, la final proyectada fue un Clásico joven entre Cruz Azul y Pumas. Esto implicaría que los celestes superen a los Diablos en semis, mientras que los de la UNAM tendrían que dejar en el camino al Guadalajara.

