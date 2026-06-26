Cruz Azul y la obsesión con César Montes: esto debería pagar para concretar su llegada

Cruz Azul mantiene activa la planeación de su plantilla rumbo al Apertura 2026. Después de conquistar el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, la directiva encabezada por Iván Alonso busca reforzar varias zonas del equipo para sostener el nivel competitivo durante el próximo semestre. César Montes, capitán de la Selección Mexicana, aparece como la obsesión.

El defensa de 29 años aparece como una de las prioridades de Cruz Azul dentro del mercado de fichajes. En medio de esa búsqueda, el nombre del capitán de la Selección Nacional de México volvió a tomar fuerza en las oficinas cementeras, aunque todavía existen varios factores pendientes antes de cerrar cualquier negociación.

|RCD Espanyol

César Montes sigue como prioridad de Cruz Azul

César Montes continúa en la lista de posibles refuerzos de Cruz Azul. El defensor mexicano, actualmente en el Lokomotiv de Moscú, ha sido seguido por el club desde anteriores mercados y su perfil sigue generando interés dentro de la institución. Sería clave para el equipo de Joel Huiqui.

TE PUEDE INTERESAR:



La experiencia europea del zaguero y su presencia constante con la Selección Mexicana son aspectos valorados por la directiva celeste. Además, el club considera que puede aportar liderazgo y mayor estabilidad en la última línea del equipo.

Cruz Azul pausó negociaciones por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo con información del insider Ike Carrera, las conversaciones entre Cruz Azul y el entorno de César Montes quedaron detenidas de manera temporal debido a la participación del jugador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Según el reporte, ambas partes retomarán contactos una vez que finalice la participación de México en el torneo. La intención del club sería avanzar nuevamente en la operación durante las siguientes semanas del mercado de verano.

La cifra que pagaría Cruz Azul por César Montes

El principal obstáculo de la negociación está relacionado con el aspecto económico. Según la misma información, el Lokomotiv de Moscú tomaría como referencia una cifra cercana a los 7.5 millones de euros para liberar al defensor mexicano.

Aunque se trata de una inversión alta para la Liga MX, dentro de Cruz Azul existe disposición para analizar el movimiento. Sin embargo, el escenario todavía permanece abierto debido a que César Montes también mantiene interés en continuar su carrera dentro del futbol europeo.

