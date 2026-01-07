Cruz Azul obtuvo este récord mundial que ni siquiera el América logró conseguir

La Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) publicó su más reciente ranking de clubes y sorprendió al colocar a Cruz Azul como el mejor equipo de Concacaf. Pese a no poder coronar en el Apertura 2025 y a su decepcionante participación en la Intercontinental , La Máquina se adjudicó la cima.

Mientras los focos en La Noria están puestos en la llegada de Agustín Palavecino y la despedida de Nacho Rivero (ya se sumó a los Xolos de Tijuana), los aficionados celestes tuvieron otra noticia sorprendente al conocer la ubicación del equipo en este prestigioso listado publicado recientemente.

Más allá de la privilegiada posición de los cementeros, otro dato que no pasó desapercibido es la ausencia de uno de los equipos más importantes de la Liga BBVA MX: Club América. En el top 60 compartido por la IFFHS aparecen tres representantes del país, pero el conjunto azulcrema no es uno de ellos.

La lista de los mejores equipos mexicanos, con Cruz Azul a la cabeza

Como era de esperarse, el ranking de los mejores equipos del continente (contando Conmebol y Concacaf) lo lidera Flamengo, equipo que ganó la Copa Libertadores, fue finalista de la Intercontinental y llegó a los octavos de final del Mundial de Clubes. El podio lo completan otros dos brasileños como lo son Palmeiras y Fluminense.

El equipo de Nicolás Larcamón se encuentra en el 18° escalón, lo que le permite ser distinguido como el mejor de México y de todo Concacaf. El segundo equipo nacional más destacado es Rayados de Monterrey (43°), seguido por Tigres (51°).

¿Dónde se ubica el América en el ranking IFFHS?

Para descubrir la consideración que la IFFHS tiene de las Águilas hay que ahondar en el ranking mundial completo. En este, lógicamente, el líder es el Paris Saint-Germain, seguido por el Real Madrid y el Chelsea. Cruz Azul, por su parte, aparece número 79, por delante de equipos como Nottingham Forest o Villarreal.

Sorprendentemente... ¡el América no se encuentra entre los primeros 200 puestos! Tras la última actualización del ranking, el equipo de André Jardine se situó en la plaza número 219. Por encima, aparecen clubes como Udinese de Italia o Deportivo Alavés de España.