deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

Resumen del partido: Necaxa 4 - 1 Santos | Jornada 16

Revive el resumen completo del partido entre Necaxa y Santos Laguna por la Jornada 16 del Apertura 2025. Goles de Cambindo, Badaloni, Rosero y un autogol de Amione le dieron el triunfo a los Rayos. Santos descontó con Haret Ortega, pero falló un penal tras revisión del VAR y sufrió la expulsión de su DT

Azteca Deportes
Liga MX
Compartir

Revive el resumen completo del partido entre Necaxa y Santos Laguna por la Jornada 16 del Apertura 2025. Goles de Cambindo, Badaloni, Rosero y un autogol de Amione le dieron el triunfo a los Rayos. Santos descontó con Haret Ortega, pero falló un penal tras revisión del VAR y sufrió la expulsión de su DT

Santos Laguna
Necaxa
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×