Resumen del partido: Necaxa 4 - 1 Santos | Jornada 16

Revive el resumen completo del partido entre Necaxa y Santos Laguna por la Jornada 16 del Apertura 2025. Goles de Cambindo, Badaloni, Rosero y un autogol de Amione le dieron el triunfo a los Rayos. Santos descontó con Haret Ortega, pero falló un penal tras revisión del VAR y sufrió la expulsión de su DT