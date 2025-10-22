Agustín Palavecino dijo toda la verdad sobre si jugará con Cruz Azul y cuáles son sus planes

Agustín Palavecino fue el mejor jugador en el empate a un gol entre Necaxa y Cruz Azul , duelo correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025. Al término del encuentro, el argentino respondió toda la verdad sobre si jugará el próximo torneo en la Máquina, donde se podría reencontrar con su exentrenador, Nicolás Larcamón, y José Paradela, con quien tiene un gran vínculo.

“Ahora no estoy pensando en eso [llegar a Cruz Azul]. Lo hablamos siempre, desde que se fue hablamos todos los días con él [Paradela]. Mantenemos la relación, así que eso es algo lindo. Sea cual sea la camiseta, mientras esté el vínculo, es muy lindo”, mencionó el mediocampista para un medio mexicano, luego de marcar un gol en la Liga BBVA MX que le está dando la vuelta al mundo .

@agusspalavecino El argentino por el momento no piensa en Cruz Azul, aunque dejó entrever la alegría de volver a jugar junto a José Paradela

¿Es probable que Agustín Palavecino llegue a Cruz Azul?

El argentino tiene contrato vigente con Necaxa hasta diciembre de 2029 y si algún equipo, tanto de la Liga BBVA MX como de otra parte del mundo lo quiere, deberá pagar su cláusula de rescisión, que es de 8.5 millones de dólares (156.8 millones de pesos), según información de David Medrano Félix, periodista de TV Azteca Deportes.

Si bien es cierto, el exjugador de River Plate no tiene ninguna oferta formal por parte de Cruz Azul, pues el verlo vestido de celeste es petición de la afición que desea verlo de nueva cuenta junto a José Paradela, con quien hizo una buena mancuerna en los Rayos.

Palavecino es un jugador que ha llamado la atención de varios clubes a su llegada a la Liga BBVA MX, pues en mercado de verano sonó fuerte su llegada al América, la cual no se concretó. Además, fue prestado a Pachuca, que lo presentó como refuerzo bomba para encarar el Mundial de Clubes 2025.

Los números de Agustín Palavecino con Necaxa

Agustín Palavecino arribó al futbol mexicano en verano de 2024, luego de un paso sin pena ni gloria en River Plate. De acuerdo con estadísticas de la plataforma BeSoccer, el argentino suma 11 goles y 10 asistencias en 55 partidos disputados, de los cuales en todos ha sido titular.