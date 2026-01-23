Cruz Azul pagó muchísimo dinero por él porque lo querían como sea y ahora saldrá de la plantilla

Cruz Azul sigue sin aprender de los errores, pues en el último año pagó muchísimo dinero por Mateusz Bogusz, quien está a un paso de marcharse de la plantilla a la MLS. No obstante, de momento e l fichaje del polaco al Houston Dynamo está pausado por disyuntivas de las directivas de ambos equipos .

La Máquina desembolsó alrededor de 10 millones de dólares (173.9 millones de pesos) por el mediocampista, quien la rompió en la liga estadounidense con el LAFC. No obstante, diversos reportes afirmaron que la transición fue de hasta por 12 millones; es decir, más de 208 millones de pesos tirados a la basura, ya que Mateusz ya hace sus maletas para marcharse.

La Máquina le pagó una millonada al LAFC por Mateusz Bogusz.|Transfermarkt

En caso de que se llegue a concretar, el conjunto de la Noria recibiría un pago de aproximadamente 8 millones de dólares (147.8 millones de pesos), más otros 2 millones (34.7 millones de pesos) en bonos de rendimiento del jugador. Asimismo, las directivas negocian que la Máquina se quede con el 30% de la carta del jugador.

Bogusz llegó a Cruz Azul en enero de 2025, tiempo en el que ha disputado 39 partidos, 24 de ellos como titular, y con un registro de 3 goles y 7 asistencias en Liga BBVA MX, Concachampions, Copa Intercontinental y Leagues Cup, según estadísticas de BeSoccer.

El dinero de Cruz Azul que iba destinado a otro jugador

El dineral que Cruz Azul gastó en el fichaje de Mateusz Bogusz era destinado para el argentino Thiago Fernández, quien en 2024 fue considerado la nueva joya de su país al consagrarse campeón con Vélez. Era el fruto del deseo de la directiva celeste que estaba dispuesta a desembolsar 12 millones de dólares, de acuerdo con información de Vamos Azul.

Sin embargo, el argentino no quiso fichar con la Máquina, por lo que el equipo se decantó por contratar al polaco, que le ha dado más problemas que soluciones, ya que se quiere ir del equipo a como dé lugar, tras un año en la institución.