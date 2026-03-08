Es el líder de asistencias de la Liga BBVA MX, pero aún así Cruz Azul podría perderlo GRATIS en 2026

Cruz Azul es el líder del Clausura 2026 con diferencia y, si bien es cierto que Nicolás Larcamón es responsable de este gran momento, cuenta con una de las plantillas más completas de toda la Liga BBVA MX. A pesar de ello, el conjunto cementero está corriendo el riesgo de perder a uno de sus mejores futbolistas a fin de año.

Luego de lo que fue la victoria de Cruz Azul por 3-0 sobre Atlético San Luis en la Jornada 10 del Clausura 2026, Gabriel ‘Toro’ Fernández se convirtió en el máximo asistente de la Liga BBVA MX esta temporada con 4 pases gol a sus compañeros. El delantero uruguayo está mostrando un nivel superlativo con La Máquina, pero su contrato vence el 31 de diciembre.

Toro Fernández podría irse gratis de Cruz Azul|Crédito: Cruz Azul / X

A fines de 2026, el equipo celeste podría quedarse sin uno de sus mejores jugadores, ya que el Toro finaliza contrato en diciembre y, hasta la fecha, no han habido noticias sobre una posible renovación. De acuerdo a la información que comparte el diario Récord, el delantero no tiene asegurada su continuidad en La Noria a pesar del gran momento que está atravesando como futbolista y podría salir completamente gratis.

Después de varias jornadas con múltiple empate, la Liga MX tiene líder de asistencias en solitario e inesperado: Gabriel "Toro" Fernández, con 4 pases para gol. pic.twitter.com/FBY8rEL4GS — Statiskicks (@statiskicks) March 8, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



Las dos variables que maneja Cruz Azul con Toro Fernández

La misma fuente menciona que la directiva de La Máquina evalúa dos opciones a futuro: ofrecerle una renovación de contrato antes de que finalice el Clausura 2026 o encontrarle acomodo en otro club ya sea de la Liga BBVA MX o del exterior para obtener un rédito económico antes de que se vaya de la institución como agente libre.

En caso de venderlo, el atacante de 31 años tiene un valor de mercado de 1,8 millones de euros, según indica el portal especializado Transfermarkt. No obstante, Cruz Azul podría solicitar una suma mayor por su venta, principalmente porque lo pagaron 12 millones de dólares en el año 2024. Esto podría ser aún más viable si mantiene su actual estado de forma.

Gabriel Fernández y su gran 2026 con Cruz Azul

El comienzo del 2026 no ha podido ser mejor para el Toro Fernández. El uruguayo se quedó como el único referente de ataque tras la salida de Ángel Sepúlveda y respondió de la mejor manera: disputó un total de 8 partidos en el Clausura 2026 y acumula 3 goles anotados y 4 asistencias. A pesar de que Cruz Azul no pudo fichar a Miguel Borja, el Toro se adueñó de la delantera cementera y hoy es inamovible para el entrenador Larcamón.