Larcamón no dejará pasar ni una y ya tomó esta decisión después de ganar partidos en el Clausura 2026

Cruz Azul lleva dos victorias al hilo en el Clausura 2026 y Nicolás Larcamón tiene en claro que quiere seguir por este camino. El buen arranque del torneo acomodó al equipo en la parte alta y permitió trabajar con mayor calma en La Noria tras un decepcionante final de 2025. De todas formas, el cuerpo técnico no quiere relajarse y ya tiene en mente un plan clave.

Luego del triunfo 1-0 ante Puebla, Larcamón piensa aprovechar el parón en la Liga BBVA MX para organizar el calendario del equipo. El estratega argentino entiende que este tramo del campeonato será clave para consolidar su idea de juego y sostener la regularidad que mostró el equipo en las últimas jornadas.

La decisión que tomó Larcamón para el futuro a corto plazo de Cruz Azul

Tras lograr las dos primeras victorias del año, Larcamón determinó otorgarle dos días de descanso al plantel. La Máquina retomará los entrenamientos recién el martes 20 de enero, una medida pensada para administrar cargas físicas y permitir que los futbolistas recuperen energías en este inicio de torneo.

La decisión no implica una pausa total en la actividad. El cuerpo técnico considera fundamental mantener al grupo en ritmo de competencia, por lo que ya se planificó un partido amistoso durante el receso. Este encuentro servirá para seguir trabajando automatismos y para que el plantel no pierda continuidad en medio del calendario.

El juego será ante Atlas y se disputará el domingo 25 de enero en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El duelo permitirá a Larcamón observar a todo su plantel (salvo por los convocados a la Selección Nacional) y ajustar ciertos detalles de cara a lo que viene en el campeonato.

Los convocados de Cruz Azul a la Selección Nacional

Cruz Azul tendrá algunas bajas para el amistoso con Atlas, debido a que algunos de sus mejores jugadores fueron citados a la Selección Mexicana. Tanto Jorge Sánchez, Erik Lira y Carlos Rodríguez fueron citados por Javier Aguirre para los partidos amistosos frente a Panamá y Bolivia.

Tras el parón y el juego amistoso, La Máquina volverá a enfocarse de lleno en la Liga BBVA MX. Su próximo compromiso oficial será el sábado 31 de enero ante Juárez a las 21:06 horas (tiempo del centro de México).